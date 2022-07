Almeida: Sánchez "va a pagar muy caro" en las urnas la "traición" de la nueva ley a la memoria de la Transición

SEVILLA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (PP), ha augurado este martes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "va a pagar muy caro" en las urnas la "traición a la memoria de la Transición" que, en su opinión, conlleva la nueva Ley de Memoria Democrática que el Gobierno ha pactado con Bildu y que se tramita actualmente en el Congreso de los Diputados.

José Luis Martínez-Almeida se ha pronunciado de esta manera en una atención a medios tras presentar al coordinador general del PP, Elías Bendodo, en un foro organizado por el Grupo Joly en Sevilla, y a preguntas de los periodistas sobre dicha Ley de Memoria que el alcalde de Madrid ha tachado de "Ley Bildu o Ley de Memoria totalitaria, dado con quién se pacta" la misma.

El regidor del PP ha sostenido que dicho pacto es "la penúltima indignidad de Sánchez para permanecer a toda costa como presidente del Gobierno", y ha criticado que se trata de "una ley disparatada en la que se pretende incluso que el Gobierno de Felipe González formó parte del franquismo", y que "pretende desnaturalizar el mayor de nuestros logros en nuestra historia reciente, que es la Transición y la Constitución de 1978", según ha abundado Martínez-Almeida.

El alcalde de Madrid se ha declarado "seguro" de que "es una ley que Sánchez va a pagar muy duro, muy caro, a ojos de los españoles". "No sé cuál es el cálculo del rédito que cree que puede sacar" con esta ley el presidente del Gobierno, "pero estoy seguro de que los españoles, en términos electorales, le harán pagar muy caro la traición que supone a la memoria de la Transición aprobar esta Ley de Memoria Democrática, y la traición a la memoria de las víctimas del terrorismo que supone aprobarla con Bildu", ha enfatizado.

En esa línea, ha celebrado el "compromiso que ha asumido personalmente" el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de derogar esta ley si se convierte en presidente del Gobierno, y al respecto ha puesto de relieve que el que fuera presidente de la Xunta de Galicia durante cuatro mandatos con mayoría absoluta "cumple sus promesas".

"Por tanto", su "compromiso de derogar la Ley de Memoria Democrática es una extraordinaria noticia para el mejor futuro de España", según ha sostenido Martínez-Almeida antes de agregar que ese futuro "no se pacta con los herederos del terrorismo, ni con aquellos que no fueron al vigésimo quinto aniversario del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, ni con los que no condenan el terrorismo ni los asesinatos", según ha aseverado.