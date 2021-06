Teresa Rodríguez cree los indultos llegan tras una suma de errores: "Estuvo mal la cárcel, la DUI y cargarse el Estatut"

Archivo - La parlamentaria andaluza no adscrita Teresa Rodríguez, en una foto de archivo.

SEVILLA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La diputada no adscrita Teresa Rodríguez ha planteado este miércoles que la concesión de los indultos a los políticos catalanes condenados por sedición y prevaricación por la convocatoria de un referéndum independentista es como tener "a una persona moribunda y plantearte qué hay que hacerle", por lo que ha esgrimido la existencia de "errores previos" a la concesión de la medida de gracia, entre los que ha identificado que "estuvo mal la cárcel, estuvo mal la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) y estuvo mal que se cargaran el Estatut".

En una rueda de prensa en el Parlamento de Andalucía, y a preguntas de los periodistas, Rodríguez ha sostenido que "siempre hemos defendido la misma posición", mientras que ha apelado a "la necesidad de dar voz a la sociedad catalana".

"De aquellos polvos estos lodos", ha afirmado Teresa Rodríguez, quien ha explicado que "los indultos me pueden parecer bien".

"Qué nos ha llevado a los indultos", se ha preguntado en voz alta la diputada no adscrita del Parlamento de Andalucía, quien ha blandido el hecho de que "la mitad de la sociedad catalana ha votado para irse de España", planteamiento que le ha llevado a colegir que "se han dado todas las condiciones para generar ese sentimiento" tras la enumeración de todos los errores que, a su juicio, han desembocado en la concesión de indultos a los políticos catalanes.

"Por la fuerza no se puede quedar nadie", ha sostenido Teresa Rodríguez, quien ha identificado "el consentimiento" como la piedra angular para recuperar la convivencia en Cataluña y en su relación con el resto del país. "Ésa es la clave", ha apostillado.

Tras apelar a "no utilizar el enfrentamiento entre los pueblos como arma electoral", ha concluido que "no voy a ser yo quién arregle esto, no tengo capacidad", mientras que ha desechado una solución para Cataluña que dependa exclusivamente de "medidas judiciales y policiales".

"Quiero dar marcha atrás y generar condiciones para que Cataluña se puede quedar en un proyecto común", ha afirmado Teresa Rodríguez, quien ha esgrimido que los recortes en el Estatuto de Autonomía de Cataluña han provocado "un callejón sin salida para el crecimiento del independentismo".