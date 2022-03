Teresa Rodríguez defiende su apuesta por un "andalucismo de izquierdas" que sea alternativa a las derechas y al PSOE-A

SEVILLA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Adelante Andalucía y recién elegida candidata de dicha formación a la Junta en las próximas elecciones autonómicas, Teresa Rodríguez, ha defendido este miércoles la necesidad, a su juicio, de construir un espacio de "andalucismo de izquierdas" como el que ella quiere impulsar que plantee alternativas a las "derechas" y también al PSOE.

Así lo ha puesto de manifiesto Teresa Rodríguez en una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, en la que ha subrayado que desde Adelante Andalucía se han "centrado en construir un espacio que no existía en Andalucía, el andalucismo de izquierdas, que se había quedado huérfano desde hacía mucho tiempo".

Según la también excoordinadora de Podemos Andalucía, es necesaria la existencia de "una fuerza política que se autoreferencie aquí", en esta comunidad autónoma, que "tome decisiones aquí, y sus posiciones políticas no dependan de los partidos que tienen sede en Madrid", así como que, "por otro lado, tenga aspiración de tener voz propia de Andalucía en Madrid y Bruselas, como tienen ya vascos, catalanes, gallegos, cántabros, canarios, casi todo el mundo menos nosotros, que aportamos 61 diputados" al Congreso, entre quienes "echamos de menos muchas veces que representen la voz de Andalucía", según ha señalado Teresa Rodríguez.

Ha incidido en que desde Adelante "vamos a estar en la labor de construir" ese proyecto, y "desde ahí buscaremos acuerdos con otras izquierdas para evitar que las derechas gobiernen", según ha avisado, si bien ha apostillado que "las derechas se presentaron por separado" en las últimas elecciones y "les ha dado buenos resultados".

Sobre el proyecto que quiere impulsar la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social del Gobierno de España, Yolanda Díaz, Teresa Rodríguez ha dicho que le parece "estupendo", y que cree que "la izquierda necesita un nuevo impulso" y es "necesaria otra izquierda que plantee alternativas" al actual Ejecutivo de coalición de PSOE y Unidas Podemos, y al respecto ha alertado del "problema" actual de que "las alternativas ahora sólo pasan por las derechas", que "por eso están rentabilizando todas las protestas contra el Gobierno", ha dicho.

Teresa Rodríguez ha aclarado que no ha tenido ocasión de hablar con Yolanda Díaz, pero que es una política a la que sigue y que cree que "está haciendo un buen trabajo en general", pero ha insistido en señalar que desde Adelante están volcados "en la construcción de ese espacio andalucista que está por construir" porque está "huérfano", y en "la necesidad de que haya una crítica constructiva de izquierdas al Gobierno actual de coalición".

FRAGMENTACIÓN DE LA IZQUIERDA EN ANDALUCÍA

Preguntada por la fragmentación de la izquierda en Andalucía entre varios partidos, Teresa Rodríguez ha aseverado que "la unidad de la izquierda se dinamitó hace un año y medio", cuando, estando ella "de baja por maternidad" tras el nacimiento de su segunda hija, se "expulsó" del grupo parlamentario de Adelante Andalucía a once diputados de los 17 que lo conformaban.

Fue entonces, según ha abundado, cuando "algunos decidimos que nos íbamos a poner a construir lo que prometimos que íbamos a construir, que era una fuerza política andaluza, andalucista, con obediencia exclusivamente al sur de Despeñaperros, y que íbamos a plantear esa alternativa, y que no íbamos a entrar en enfrentamientos con el resto de las izquierdas, a las que respetamos".

Sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo con el PSOE-A en Andalucía tras las próximas elecciones si los números en las urnas lo facilitaran, Teresa Rodríguez ha señalado que desde Adelante "siempre hemos dicho que vamos a ser barrera a las derechas, pero también alternativa a un PSOE que durante 40 años no ha conseguido resolver problemas estructurales de esta tierra, y que ha tenido atravesada su gestión por durísimos casos de corrupción".

En ese sentido, la portavoz de Adelante ha aseverado que "si está en nuestra mano no gobernará la derecha, pero no gobernaríamos" tampoco "con el PSOE, porque es necesaria una alternativa", porque, de lo contrario, "le dejamos todo el espacio de la indignación y de las críticas a un PSOE, que en no pocas ocasiones defrauda, a la derecha y la extrema derecha, como está pasando ahora".

Al hilo, se ha referido a la "muy dura" situación social actual, con protestas de sectores como el de la pesca o el del transporte, y ha señalado que "no es cierto" que, como defienden los partidos de derecha, "solamente quitando impuestos resolvemos el problema de la carestía de la vida", pero tampoco le gusta "el discurso del Gobierno de Sánchez que dice que todo eso está politizado y son gente de extrema derecha" los que protestan.

Teresa Rodríguez ha señalado que "existe un problema de cubrir costes de producción en el sector primario y el del transporte, y existe una carencia de mirar a los más pequeños", con los que desde el Gobierno "no se está negociando" en el ámbito del transporte y que siguen en huelga.

La portavoz y candidata de Adelante ha llamado a apostar "por circuitos cortos de producción y consumo, por el consumo local, por evitar la competencia desleal de los mercados internacionales, es decir, por medidas valientes que garanticen la producción de nuestros sectores más estratégicos, como el primario, el transporte, que garanticen la renta a los más pequeños y la soberanía alimentaria y energética", según ha resumido.

FECHA DE LAS ELECCIONES

Por otro lado, sobre la fecha de las próximas elecciones andaluzas, previstas para este año, la dirigente de Adelante ha señalado que "lo ideal sería que se agotaran las legislaturas y se convocaran elecciones justo en el momento en el que el equipo de gobierno saliente pudiera terminar una serie de tareas y labores, pero tenemos la impresión de que se convocan según lo que esté de actualidad", según ha criticado.

En esa línea, ha defendido que si ella "fuera gobierno, intentaría convocar justo en el momento en el que pudiera terminar proyectos completos y entregar trabajos completos a la ciudadanía", y ha opinado que "esta cosa de convocar cuando la encuesta mejor te viene no es una cosa que sea muy limpia en términos democráticos".

"VARAPALO BRUTAL" DEL GOBIERNO AL PUEBLO SAHARAUI

Por último, sobre el cambio de posición del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respecto a la cuestión del Sáhara, Teresa Rodríguez ha señalado que constituye "un varapalo brutal para los derechos adquiridos y propios del pueblo saharaui, reconocidos por las Naciones Unidas en las resoluciones aprobadas a tal efecto".

Es, según ha abundado, "un paso atrás en la defensa de la legalidad internacional" para "un territorio que se abandonó y que se dejó invadir por Marruecos", como lo que, según ha agregado, está pasando ahora con Ucrania respecto a Rusia, y en ese sentido ha animado a imaginar que, hoy mismo, Pedro Sánchez "saliera en una comparecencia diciendo que Ucrania puede ser una autonomía de Rusia: no entenderíamos eso bajo ningún concepto", ha advertido.

Por eso, Teresa Rodríguez ha remarcado que España, como "autoridad colonizadora", tiene la "obligación de acabar aquel proceso con un referéndum para que el pueblo saharaui pueda decidir su propio futuro".