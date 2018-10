Teresa Rodríguez dice que Echenique expresa "preferencia" por Isabel Franco, a la que reta a explicar su proyecto

Actualizado 11/07/2018 15:51:50 CET

SEVILLA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, ha considerado este miércoles que el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha expresado de forma clara "su preferencia" por la candidatura de la diputada por Huelva en el Congreso, Isabel Franco, en el proceso de primarias internas que se está desarrollando en Andalucía, y ha insistido en que si no logra la mayoría en el futuro grupo parlamentario, dará un "paso atrás" y no será la candidata a la Presidencia de la Junta.

En rueda de prensa, Teresa Rodríguez también ha instado a Isabel Franco a que ponga sobre la mesa su proyecto para Podemos y en qué términos plantea la confluencia con IULV-CA, más allá de las críticas "legítimas" que pueda hacer a su persona o al ejercicio de la dirección actual de Podemos Andalucía. De hecho, el viernes se verán las caras ambas candidatas a la Presidencia de la Junta, en un debate que se celebrará en la sede de Podemos Andalucía a partir de las 12,00 horas.

Para Rodríguez, los inscritos en Podemos merecen que los procesos internos se utilicen para contrastar ideas. Ha indicado que su candidatura ha puesto claramente sobre la mesa sus principios esenciales e ideas fuertes y que se quiere un proceso de confluencia amplio del que participen IU y las tradiciones más sanas del andalucismo y al que se puede incorporar mucha más gente. "Sería superinteresante que la otra candidatura que se presenta pusiera sobre la mesa cuáles son sus ideas", ha dicho Rodríguez en referencia a Isabel Franco.

En cuanto a la "coincidencia de criterios" entre la candidatura de Franco y algunos miembros de la dirección estatal, la dirigente andaluza ha señalado que no es la dirección estatal la que está opinando sobre este proceso interno en Andalucía, sino Pablo Echenique, y ha querido dejar claro, ante todo, que todas las opiniones son legítimas.

Para Rodríguez, es evidente que Echenique ha expresado una "preferencia" de forma clara por la candidatura de Isabel Franco, algo que, según ha apuntando, también es algo legítimo.

Ha explicado que la última vez que habló con Echenique fue en la reunión que mantuvieron en Madrid hace varias semanas y que le costó "cierto trabajo cerrar". En ella, según ha expuesto Rodríguez, dio las explicaciones que tenía que dar tras las preocupaciones que Pablo Echenique puso de manifiesto en medios de comunicación sobre las primarias andaluzas y el proceso de confluencia con IULV-CA. Ha querido dejar claro que las primarias tienen lugar porque "hubo un acuerdo entre la dirección andaluza y la estatal" y ha recalcado que desde la dirección estatal se siguen "controlando todos los procesos de votación", desde el censo a la aplicación con la que se vota.

Teresa Rodríguez también ha aprovechado para manifestar que desde la dirección federal de Madrid, en general, "no miran mucho a Andalucía ni hay seguimiento cotidiano sobre nuestra labor", salvo ahora cuando se ha abierto un proceso de primarias. En este sentido, ha querido dejar claro que nunca ha habido "injerencia" en el discurso que Podemos ha tenido en el Parlamento andaluz.

Asimismo, la dirigente andaluza ha insistido en que si no obtiene la mayoría en las primarias internas --que eligen a la persona que será la candidata a la Presidencia de la Junta y a los miembros de las candidaturas de las ocho provincias al Parlamento andaluz de cara a las próximas elecciones autonómicas-- daría un "paso atrás". Ha indicado que ella no estaría al frente de un grupo parlamentario donde no tuviera la mayoría porque entendería que los inscritos no han refrendado de manera mayoritaria las ideas fuerza que su candidatura ha puesto sobre la mesa.

Ha querido dejar claro además que dar un paso atrás "no significa montar otro partido", sino dar un paso atrás como candidata a la Presidencia de la Junta y, en ese caso, la candidata tendría que ser Isabel Franco. Respecto a si también daría un paso atrás como coordinadora general de Podemos Andalucía, ha apuntado que esa reflexión no la ha hecho todavía.

Teresa Rodríguez también ha querido dejar claro que ella no va a encabezar nunca un proyecto que se "subordine" al PSOE-A.

Ha insistido en demandar a Franco que explique en qué términos plantea la confluencia con IULV-CA, más allá de expresar que hay una "intención oculta de romper el partido". Ha confiado en que en el debate del viernes se aborde este asunto.