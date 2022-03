Teresa Rodríguez: "Nos ofrecemos voluntarias para darle a Aguirre cursos sobre perspectiva de género"

SEVILLA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha pedido este jueves al consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, que "haga unos cursos de formación en violencia de género", después de las declaraciones de éste donde inscribió la violencia de género o violencia machista dentro de la violencia intrafamiliar.

"Nosotras nos ofrecemos voluntarias para darle a Jesús Aguirre, cuando quiera, unos cursos sobre perspectiva de género que le van a venir muy bien para ejercer su labor como consejero de Salud y Familias", ha asegurado la también diputada del Parlamento de Andalucía, según una nota de este partido.

"Me parece que hay una clara ignorancia que se puede resolver con formación", ha remachado Rodríguez, quien consecuentemente se ha prestado para solucionar la "falta de formación" del consejero.

"Esta sustitución no es un hecho inocente, causal ni exento de gravedad", ha manifestado Rodríguez que entiende que "lo que se hace con el término violencia intrafamiliar es ignorar las causas de la violencia machista y, por tanto, evitar que se pueda luchar contra su repetición", según una nota de este partido.

"A las mujeres las matan, no porque tengan familia, sino porque existe un sistema de dominación histórico que se llama patriarcado y una expresión cultural que es el machismo y que atraviesa nuestras relaciones, especialmente, nuestras relaciones familiares y emocionales", ha explicado.

Para la portavoz de Adelante y diputada autonómica, "si alguien no quiere reflexionar sobre sus causas es, de alguna manera, cómplice consciente o inconscientemente de la repetición de este tipo de crímenes que, en su expresión más dura, es el feminicidio pero que también es la discriminación y el sometimiento cotidianos".

Rodríguez ha sostenido que "el hecho de que el 90% de los asesinatos en el ámbito de las relaciones afectivas sea de hombres contra mujeres no es casual; tiene que ver con ese sistema de dominación, por lo que quién no luche contra él, no podrá luchar contra la violencia hacia las mujeres".

La portavoz de Adelante Andalucía y diputada autonómica ha alertado sobre otras dos cuestiones fundamentales que subyacen a este cambio de terminología en que incurrió el consejero de Salud.

"Por un parte, el discurso de la extrema derecha de Vox está colonizando ese discurso pretendidamente moderno y feminista de Juanma Moreno y, por otra parte, nuestro consejero de Salud ha vuelto a demostrar que tiene prejuicios con las cuestiones relativas a las políticas de género", ha señalado.

Ante esta situación, Rodríguez ha insistido en que "hay que ponerle punto y final a esta terminología y, como mínimo, exigirle a Aguirre esa formación que estamos dispuestas a darle de forma gratuita".