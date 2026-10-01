Los terremotos de Granada dejan ya más de 63.000 solicitudes de indemnización y daños estimados en más de 174 millones

Archivo - Imágenes de los destrozos causado por terremotos en Granada. - Arsenio Zurita - Europa Press - Archivo

GRANADA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La sucesión de terremotos registrada en el área metropolitana de Granada desde mediados de agosto continúa dejando cifras que reflejan la dimensión de los daños ocasionados; y es que el Consorcio de Compensación de Seguros ha recibido ya 63.005 solicitudes de indemnización y estima, de manera preliminar, que el coste de esta siniestralidad superará los 174 millones de euros.

Los últimos datos facilitados por el organismo público, actualizados el 25 de septiembre de 2026, muestran también cómo avanza la tramitación de los expedientes. De las 63.005 solicitudes recibidas, 62.942 corresponden a daños materiales y 63 a pérdida de beneficios.

Hasta esa fecha se habían pagado 3.537 solicitudes por un importe acumulado de 12.179.811 euros, mientras que 1.300 habían sido denegadas por duplicidad o por falta de cobertura. La estimación económica realizada hasta ahora por el Consorcio sitúa el coste global de los daños por encima de los 174 millones de euros, aunque se trata todavía de una valoración preliminar. El propio CCS advierte de que esta cifra continuará actualizándose conforme avance la peritación de los daños.

VIVIENDAS

El desglose de los expedientes permite comprobar dónde se está concentrando el impacto de la sucesión sísmica. Las viviendas y comunidades de propietarios acumulan 58.938 solicitudes, muy por encima del resto de categorías.

En este grupo se han pagado ya 3.345 expedientes, con un importe de 11.687.421 euros, lo que supone la mayor parte de los más de 12,17 millones abonados hasta el momento por el Consorcio.

A continuación se sitúan los comercios y almacenes, con 3.015 solicitudes recibidas. De ellas, 141 habían sido pagadas a 25 de septiembre, por un importe conjunto de 360.921 euros.

Las oficinas contabilizan 819 solicitudes, con 39 expedientes pagados y 94.296 euros abonados; los riesgos industriales, 154 solicitudes y siete pagos por valor de 30.813 euros; y los vehículos automóviles, 74 solicitudes, de las que cinco habían sido abonadas por un total de 6.360 euros.

Por último, se han registrado cinco solicitudes correspondientes a obras civiles, sin que a la fecha de actualización de los datos constara todavía ningún expediente pagado en esta categoría.

LOCALIZACIÓN

La distribución territorial de los expedientes evidencia especialmente la incidencia de los terremotos en Granada capital y su área metropolitana. Solo Granada capital registra 32.766 solicitudes de indemnización, lo que representa más de la mitad del total de expedientes recibidos por el Consorcio.

A considerable distancia aparece Armilla, con 5.238 solicitudes, seguida de Ogíjares, con 3.595; Churriana de la Vega, con 3.333; Las Gabias, con 2.562; y La Zubia, con 2.269.

También presentan cifras relevantes Maracena, con 1.752 solicitudes; Vegas del Genil, con 1.461; y Alhendín, con 1.054. Por debajo del millar, pero con un número significativo de expedientes, se encuentran Gójar (937), Huétor Vega (882), Cájar (821), Cúllar Vega (757), Santa Fe (735), Villa de Otura (712), Atarfe (632), Albolote (490) y Monachil (454).

La relación continúa con Peligros, Cenes de la Vega, Dílar, Padul, Pulianas, Chauchina, Cijuela, Jun, Pinos Puente, Alfacar y Motril, además de numerosos municipios con un número menor de comunicaciones.

La extensión geográfica de los daños va, además, más allá de la provincia de Granada. Las solicitudes recibidas proceden de 129 municipios granadinos, 28 de la provincia de Jaén, 26 de Málaga, 19 de Almería y de la Ciudad Autónoma de Melilla.

El CCS recuerda que los daños producidos por terremotos están cubiertos por el Seguro de Riesgos Extraordinarios. El Consorcio indemnizará los daños producidos a las personas o a los bienes siempre que estos se encontraran amparados por una póliza de seguro en vigor en el momento en el que se produjeron los daños.

En el caso de la pérdida de beneficios, esta deberá estar contemplada en la póliza y ser consecuencia de un daño directo sobre los bienes asegurados. Además, dichos bienes deben ser propiedad del asegurado o encontrarse a su disposición.

Un aspecto especialmente importante para quienes todavía no hayan comunicado los daños es que el Consorcio señala expresamente que registrará y gestionará todas las solicitudes que reciba aunque hayan transcurrido los siete días desde que se produjeron los daños previstos en la legislación de seguros.

COMUNICAR LOS DAÑOS

La solicitud puede ser presentada directamente por la persona asegurada afectada, pero también puede tramitarse a través de su compañía aseguradora o de su agente o corredor de seguros. El Consorcio establece como vías para comunicar los daños el teléfono 900 222 665, disponible de lunes a viernes de 9,00 a 18,00 horas, y su página web.

Para iniciar la tramitación será necesario disponer de los datos de la póliza --entidad aseguradora y número--, la identificación y datos de contacto del asegurado y de quien efectúe la comunicación cuando sean personas diferentes, así como la información bancaria necesaria para realizar posteriormente el pago de la indemnización.

Cuando los daños correspondan a un vehículo a motor deberán facilitarse también la marca, el modelo y la matrícula. Si el vehículo se encuentra ya en un taller, aportar los datos del establecimiento permitirá agilizar la peritación.

Una vez comunicada la solicitud, el Consorcio enviará un perito tasador de seguros para valorar los daños. El CCS recomienda tener preparados para la visita los presupuestos y facturas de reparación, la póliza de seguro y el recibo que acredite el pago de la prima, además de documentación bancaria que permita verificar la cuenta indicada para recibir la indemnización.