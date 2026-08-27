Los terremotos de magnitud 2 o más se vuelven a dejar sentir este jueves en La Vega en Granada

Captura de pantalla de la situación de Granada en materia de seísmos en el Instituto Geográfico Nacional - INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

GRANADA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La actividad de la serie sísmica de Alhendín (Granada) no cesa y hasta la tarde de este jueves ya han sido cuatro los terremotos de magnitud 2 mbLg o superior y hasta seis los que se han sentido por parte de la población de Granada capital y la zona sur de su área metropolitana. En total, desde que comenzó esta jornada de jueves, el número total de seísmos ya supera los 40, la gran mayoría imperceptibles para las personas.

Así se deduce de la información que registra el Instituto Geográfico Nacional (IGN), consultada por Europa Press, y que da cuenta de estos temblores que persisten en cantidad y que, después de unos días más tranquilos, repuntan en intensidad y por tanto se dejan sentir.

Desde por la mañana, la jornada de este jueves ha presentado seísmos que han sentido los ciudadanos, como ha sido el caso del de las 7,41 horas de 2,3 mbLg con epicentro a un kilómetro de profundidad y epicentro al noreste de Armilla. Apenas unos minutos más tarde, a las 7,52 horas se ha producido otro seísmo, en este caso superficial, de 2,4 mbLg con epicentro al noroeste de Churriana de la Vega.

A las 9,07 un nuevo temblor superficial de 2,1 y epicentro en Armilla también ha sido notado por los vecinos, al igual que uno más potente, de 2,4 y epicentro en Otura, a las 9,21 horas.

Ya pasado el mediodía un terremoto de 2,2 ha hecho temblar la tierra a las 14,45 horas con epicentro en Vegas del Genil. El IGN lo reporta como de intensidad III, es decir, 'débil'.

SOLO UN TERREMOTO SENTIDO DURANTE EL MIÉRCOLES

Por otro lado, la actividad sísmica en La Vega de Granada se saldó este pasado miércoles, 26 de agosto, con un solo terremoto sentido por la noche por la población a pesar de haber tenido una baja magnitud, de 1,4 mbLg.

La información publicada por el IGN indica que de los 41 seísmos registrados durante todo ese día, sólo el referido de magnitud 1,4 a ocho kilómetros de profundidad y con epicentro en Cájar, consta como sentido por la población.

Por cantidad de terremotos, la jornada del miércoles siguió en el marco de un número similar de seísmos diarios, mientras que por la magnitud, se mantuvo la tendencia de que, en general, pocos seísmos o ninguno, como fue el caso, superaron una magnitud de 2 o superior.

SERIE SÍSMICA DE ALHENDÍN

La serie sísmica de Alhendín que afecta a la ciudad de Granada y la zona sur de su área metropolitana comenzó el viernes 14 de agosto con un seísmo de Mw 3,7 en la tarde de esa jornada, y ha tenido sus momentos de mayor tensión con dos fuertes terremotos de Mw 4,8 en la madrugada del día 15 y en la mañana del martes 18, cuyos epicentros fueron determinados en Alhendín y Gójar-Otura.

Estos terremotos no solo provocaron gran alarma entre la población del área epicentral y otros municipios, incluso de otras provincias, de forma que muchos vecinos se echaron a las calles, sino que además dejaron tras de sí daños materiales --grietas en muros y paredes, desprendimientos de cornisas, sombreros de chimeneas y otros elementos de las fachadas de los inmuebles--, personas heridas leves, y aún hay ciudadanos desalojadas de sus viviendas debido a daños materiales que están en proceso de evaluación y/o reparación.