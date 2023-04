The Waterboys, Kenny Neal y Joe Louis Walker, en el cartel del Festival Bluescazorla 2023

CAZORLA (JAÉN), 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Festival BluesCazorla, que se celebrará los días 6, 7 y 8 de julio en el municipio jiennense que le da nombre, ha cerrado su cartel al completo y lo ha hecho con artistas de la talla de The Waterboys, Kenny Neal o Joe Louis Walker, además de Kitty, Daisy & Lewis, Vanesa Collier y Chris Cain, entre otros.

Así, se ha puesto de manifiesto en la presentación de este evento en la que han participado el alcalde de Cazorla, Antonio José Rodríguez, el diputado de Promoción y Turismo, Fran Lozano y el miembro de Riff Producciones, Cristopher Ortiz.

Rodríguez, ha señalado que con la presentación se empieza a "saborear una nueva edición del Festival Bluescazorla", a lo que se suma la batalla de bandas que se está llevando a cabo y que contribuye a que se empieza a "respirar música y blues en Cazorla". En este sentido, ha dicho que para esta edición hay "un cartel muy especial con la presencia de la mítica banda escocesa, The Waterboys, compuesta por Mike Scott, sin duda una sorpresa muy grande para los aficionados a Bluescazorla".

Además se vuelve a contar con artistas de reconocimiento internacional y nacional, sin perder la esencia del festival, en la que una vez más estarán habilitados los tres escenarios de Plaza de Toros, Auditorio y Plaza de Santa María, y las Master Class.

"Este festival ya tiene una presencia de visitantes muy consolidada, en la que en torno a 25.000 personas disfrutan de los conciertos y del buen ambiente que se genera, por lo que seguiremos trabajando para mantener la afluencia de visitantes y la calidad del festival, para que siga siendo uno de eventos culturales de referencia del verano", ha dicho el alcalde.

Además de los artistas ya mencionados, The Waterboys, Kenny Neal, Joe Louis Walker, Kitty Daisy & Lewis, Vanesa Collier y Chris Cain, se suman Susan Santos, Dewolff, Altered Five Blues Band, The Cinelli Brothers, Diamond Dogs y Stephen Hull Experience Feat Andrew Alli. Para plazas públicas y conciertos gratuitos, Bluescazorla recibirá a Corizonas, Luke Wislow King, Javier Vargas, A Contra Blues, Del Toro Blues Band, Drum Cat Blues, Betty & The Bluestomps, Osidaos, Txus Blues, The Tangerine Flavor y Shidow.

BluesCazorla fue ganador del Premio Festival Internacional de 2014 otorgado por 35th Blues Music Awards de la Blues Foundation en la categoría de mejor festival del mundo, así como varias nominaciones en los premios Fest.

El Festival Bluescazorla está organizado por el Ayuntamiento de Cazorla y Riff Producciones, financiado por la Diputación Provincial de Jaén con su iniciativa Jaén en Julio, en colaboración con la Junta de Andalucía, el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, Fundación Unicaja Jaén y Cruzcampo.