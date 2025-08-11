Todo listo en Andújar (Jaén) para celebrar la aparición de la Virgen de la Cabeza

Imagen de la Virgen de la Cabeza tal y como procesionará en el 798 aniversario de su Aparición - DIÓCESIS DE JAÉN

JAÉN 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Todo está listo en el Cerro del Cabezo, en Andújar (Jaén), para acoger los actos por la celebración del 798 aniversario de la aparición de la Virgen de la Cabeza.

La programación arrancará a las 19,30 horas con la salida de la Cofradía Matriz de la Casa de Cofradías de Andújar. Para esta ocasión el Obispado de Jaén ha autorizado la solicitud cursada desde la Cofradía Matriz de la Virgen de la Cabeza, para que la sagrada imagen de la patrona de Andújar y de la Diócesis sea procesionada, sea procesionada esta noche solo con el manto y coronas.

De esta manera, la Morenita no portará ningún atributo civil ni militar, y los devotos y cofrades podrán contemplar la imagen tal y como la talló Navas Parejo en 1944.

La Cofradía matriz y la comunidad de Padre Trinitarios, que custodia el Santuario, han preparado la celebración de esta efeméride que rememora la noche del 11 al 12 de agosto de 1227, en la que el pastor Juan Alonso de Rivas encontró, en un hueco formado por dos enormes bloques de granito, cubierto de maleza la imagen de la Virgen.

Este año, el Obispo de Jaén, Sebastián Chico, presidirá la misa pontifical que dará comienzo, en el exterior de la Basílica Santuario, a las 23,00 horas . A las 00,20 horas del ya 12 de agosto comenzará la organización de la procesión.

Según se ha informado desde la Diócesis de Jaén, a las 01,15 horas está prevista el traslado de la Virgen a las andas procesionales, mientras que su regreso se ha fijado para las 02,55 horas.

La Consejería de Salud y Consumo, a través del Área Sanitaria Norte de Jaén, ha puesto en marcha para esta ocasión un dispositivo especial en el que se contará con dos equipos sanitarios completos y dos ambulancias, que estarán a disposición del centro coordinador del 061, que se encargará de su activación en caso de ser necesario.

Además del material sanitario, estarán preparados para atender las urgencias que puedan producirse dos médicos, dos enfermeros, y dos técnicos. Los equipos de la localidad de Andújar estarán dispuestos para intervenir, en caso de que así se requiera, para atender los romeros que lo precisen, siempre en coordinación con el 061.

Estas unidades se suman al dispositivo dispuesto por Protección Civil, que se pondrá en marcha a las 19,00 horas de este lunes y que estará activo hasta las 4,00 horas del día 12.