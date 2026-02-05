Todos los universitarios andaluces vuelven a clase este viernes, salvo en la Universidad de Cádiz (UCA)

Archivo - Imagen de archivo del edificio del campus de Puerto Real (Cádiz) - UNIVERSIDAD DE CÁDIZ - Archivo

SEVILLA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Todas las universidades públicas andaluzas que habían suspendido su actividad lectiva este jueves --Universidad de Almería (UAL), Universidad de Córdoba (UCO), Universidad de Granada (UGR) y Universidad Pablo de Olavide (UPO)-- han anunciado que retomarán las clases presenciales este viernes, 5 de febrero, excepto la Universidad de Cádiz (UCA), que ha decidido mantener la suspensión debido a la situación provocada por las borrascas en la provincia.

Según diversos comunicados consultados por Europa Press, estas universidades se suman a la Universidad de Huelva (UHU), la Universidad de Málaga (UMA) y la Universidad de Sevilla (US), que ya reanudaron sus clases este jueves.

La UCA ha informado que sus centros e instalaciones permanecerán cerrados este viernes. De este modo, cada facultad y centro notificará al alumnado cómo se reprogramarán los exámenes y las actividades previstas durante estos días.

Asimismo, ha indicado al Personal Docente e Investigador (PDI) que traslade a modalidad online la docencia y las actividades programadas. En el caso del Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (Ptgas), se suspende la actividad presencial, manteniendo únicamente los servicios mínimos y esenciales, así como el trabajo no presencial, de acuerdo con las instrucciones que enviará la Gerencia.

La UCA ha recordado que su comunidad universitaria está compuesta por unas 25.000 personas distribuidas en cuatro campus. Con esta medida se busca reducir los desplazamientos y los riesgos asociados, aprovechando la jornada para revisar las instalaciones y garantizar un regreso seguro a los espacios universitarios.

Por último, la universidad ha agradecido la colaboración y confianza de la comunidad universitaria en la aplicación de estas medidas, instando a seguir las recomendaciones de las autoridades y a informarse únicamente a través de fuentes oficiales.