Toman posesión 30 nuevos agentes de la Policía Local de Córdoba tras su formación

Toma de posesión de los 30 nuevos agentes de la Policía Local de Córdoba. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha presidido este jueves el acto de toma de posesión de los 30 nuevos agentes de la Policía Local, después de la formación especializada durante los últimos nueve meses, junto a nueve subinspectores y dos inspectores, que ascienden.

En el acto en el Teatro Góngora, con representantes municipales, de distintas instituciones y de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el regidor ha valorado que los agentes cierran "una etapa de estudio, esfuerzo, preparación física, también de espíritu de superación y, en algunos casos, seguro que de algunas frustraciones y de muchos sacrificios".

En este sentido, ha indicado que "se termina hoy un capítulo de incertidumbre" por las oposiciones y la formación especializada y "ahora empieza lo verdaderamente importante, el tiempo del servicio a los demás", para "hacer valer la ley y las ordenanzas municipales".

Además, el alcalde ha resaltado que los agentes se incorporan a "una Policía Local ejemplar, que está a la altura del día a día en la ciudad, pero que también podemos sentirnos orgullosos de los dispositivos en los grandes eventos y que ha sabido responder en las situaciones más críticas que nos ha tocado vivir en los últimos años".

Respecto a los agentes que ascienden, Bellido ha apuntado que esperan "su experiencia, conocimiento y lo adquirido durante todos estos años de servicio, que hoy sirva también para mejorar a la Policía Local y para prestar un mejor servicio al ciudadano".

"MÁS MODERNA Y CON MÁS CAPACIDADES"

En definitiva, el primer edil ha expresado que "la Corporación está a vuestra disposición para avanzar hacia una Policía Local más moderna y que tenga mayores capacidades", después de que "en los últimos años se han ido dando pasos importantes en un proceso de transformación del cuerpo, que hoy sigue activo y que queremos consolidar en estos próximos años".

Al hilo, ha mencionado "todas las renovaciones hechas de infraestructura, de vehículos patrulla y bicicleta, de la sala de crisis, de las comunicaciones satelitales, del punto de atención a la ciudadanía, del sistema de vigilancia", entre otras.

Ha recordado la reciente incorporación de José Luis Delgado como intendente principal jefe de la Policía Local, "que viene a ahondar todavía más en ese nivel de especialización", así como "la incorporación de nuevos protocolos para las situaciones más completas", ha elogiado.

Asimismo, ha dicho que hay "una magnífica plantilla de profesionales con unas condiciones laborales más que dignas y justas para los agentes", ante quienes ha defendido "seguir avanzando para que tengáis mejores medios, mejores equipos, mejores infraestructuras y para que las condiciones laborales sean las mejores".