Toni Martín (PP-A): "Susana Díaz se ha convertido en la delegada de Pedro Sánchez en sus ataques a Andalucía"

SEVILLA, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario general del PP-A, Toni Martín, ha asegurado este lunes que "Susana Díaz se ha convertido en la delegada de Pedro Sánchez en sus ataques a Andalucía", después de que haya defendido la decisión del Gobierno de que Málaga y Granada no entren en la fase 1 del desconfinamiento.

Critica en una nota que "nuevamente Díaz haya optado por no decir la verdad asegurando que estas dos provincias no cumplían los requisitos para pasar de fase". "Tras esas palabras, lo que Díaz debería hacer que hacer ahora es irse a esas dos provincias andaluzas y decirles a la cara a todos los comerciantes que ella defiende que sus comercios, que llevan dos meses cerrados y con cero ingresos, todavía no pueden abrir porque, sencillamente, a Pedro Sánchez no le ha dado la gana", ha dicho.

En este sentido, ha insistido en que Sánchez "sigue castigando a Andalucía porque el Gobierno de Juanma Moreno lleva un año sacando los colores a la nefasta gestión socialista de tantos años, y para ello se vale ahora de la que ha sido su enemiga histórica".

Martín reitera que el Gobierno central "todavía no ha logrado dar una explicación objetiva de por qué Málaga y Granada debe seguir en la fase cero. Como no tenemos esos datos 48 horas después, y después de cambiar de criterio en una misma tarde, la única lógica de esta decisión es que obedece a razones políticas".

Es más, Martín ha asegurado que "no hay un indicador de la pandemia en el País Vasco que mejore los datos de la Costa del Sol", por lo que se pregunta "de qué lado está Susana Díaz", para responder que está "del lado de Pedro Sánchez y en contra de los intereses de Andalucía".

A pesar de estas trabas, Martín ha querido recordar que "el Gobierno de Juanma Moreno es un Ejecutivo que lleva dos meses anticipándose a los acontecimientos, los datos de su buena gestión están ahí".

"Afortunadamente para los andaluces, hace más de un año que los ciudadanos mandaron al Partido Socialista a la oposición para que Andalucía recupere el sitio que merece en España de la mano del Gobierno de Juanma Moreno", ha apostillado.