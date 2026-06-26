Toni Valero (IU) aboga por una PAC "fuerte", sin recortes presupuestarios para financiar el "rearme europeo"

Toni Valero (centro), entre Carmen Quintero y Sebastián Pérez, en Córdoba. - IU

CÓRDOBA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, ha reclamado este viernes en Córdoba una Política Agraria Comunitaria (PAC) "fuerte, pero también justa", que no acepte "recortes" presupuestarios para financiar el "rearme europeo", lo que ha defendido tras mantener "una reunión muy productiva" con la organización agraria COAG, en la que ha subrayado que para Andalucía y España el campo "es una prioridad", ya que es un "sector estratégico que arraiga población al territorio".

En rueda de prensa junto al coordinador provincial de IU Córdoba, Sebastián Perez, y la secretaria provincial de COAG Córdoba, Carmen Quintero, el líder de IU en Andalucía ha manifestado la preocupación de IU y de la citada organización agraria, dado que "todo apunta a que, para Europa, el campo no es una prioridad", y ello a pesar de que el sector "contribuye a luchar contra el cambio climático y, por supuesto, proporciona alimentos saludables y asequibles a las familias trabajadoras".

En este sentido, ha rechazado los planteamientos de PP y Vox, asegurando que en su formación no van a "aceptar que aumenten los tanques y disminuyan los agricultores", ni que "el dinero que ahora están detrayendo de la política agraria lo encontremos milagrosamente para financiar el rearme".

Junto a ello, el coordinador de IU Andalucía ha advertido sobre la "renacionalización de la PAC", porque "pone a competir, en competencia desleal, a agricultores de unos países con otros de la Unión Europea", y ha insistido en que la PAC debe ser "verdadera" y "comunitaria".

A este respecto, ha subrayado que una PAC "justa" debe estar "orientada a ayudar a quien más lo necesita, a los agricultores y agricultoras profesionales, a quienes crean empleo, a quienes arraigan población al territorio, a quienes tienen pequeñas y medianas explotaciones".

Por ello, Valero ha criticado que actualmente "hay fondos de inversión, grandes empresas que se están llevando el 80% de las ayudas, mientras muchos agricultores están cerrando sus explotaciones, porque no son capaces de aguantar unos precios que se los tiran al suelo", por sus productos.

Como reacción a esta situación, Valero ha propuesto establecer un límite de 60.000 euros en las ayudas, medida ésta con la que, a su juicio, se beneficiaría "a muchos más agricultores y tendría esa función de garantizar un modelo de agricultura y ganadería social y profesional".

Finalmente, ha defendido que "la soberanía alimentaria forma parte de la autonomía estratégica de la Unión Europea" y que es necesario "ayudar al agricultor a que sea rentable su explotación, bajo un marco de adaptación al cambio climático", garantizando que "los ecoregímenes, que hasta ahora han sido financiados al 100% por la Unión Europea, tienen que seguir siendo financiados por la Unión Europea", y no dejarse "en manos de los países".