El tope de precios al alquiler alcanza a más de 400.000 contratos en Andalucía y a 954.600 inquilinos según el Gobierno

Imágenes de la concentración y cena colectiva del Sindicato de Inquilinas bajo el lema ¡Ni una Maricarmen más! Hasta conquistar el derecho a la vivienda! en la Plaza de la Encarnación de Sevilla. (Foto de archivo). - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La limitación extraordinaria de la actualización de las rentas de alquiler y el establecimiento del Índice de Referencia de Arrendamientos de la Vivienda (IRAV) como límite general de las actualizaciones anuales de los contratos de arrendamiento, en vigor desde este jueves, 1 de octubre de 2026, alcanza en Andalucía a 406.000 contratos de alquiler de vivienda a precio de mercado, en los que residen 954.600 personas.

Así lo han indicado fuentes del Gobierno consultadas por Europa Press después de que este jueves haya entrado en vigor el Real Decreto-ley 26/2026, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para la protección de la función social de la vivienda y la ampliación de la oferta de vivienda asequible, que se debatirá este viernes en el Congreso de los Diputados para proceder a su convalidación o derogación.

Desde el Gobierno defienden que las medidas incluidas en dicho decreto son "de especial relevancia ante la escalada de la inflación, que ha alcanzado el 4,9% en septiembre, ya que evitan que los contratos vinculados al IPC afronten incrementos desproporcionados".

A nivel global en el conjunto de España, con este decreto "más de un millón de contratos quedan congelados", y "se podrán beneficiar de ello 2,6 millones de personas cuyo alquiler está por encima del límite máximo del índice estatal de referencia, y no podrá actualizarse hasta el año 2028", han añadido las mismas fuentes, que han precisado que los otros 2,25 millones de contratos tienen la subida limitada a un máximo del 2% anual.

El ahorro estimado para los hogares inquilinos es de unos 626 millones de euros al año "gracias al tope, frente a lo que habrían pagado sin la aprobación de este Real Decreto-ley". En concreto, el Gobierno cifra en 402 millones el ahorro "por la congelación" y en 224 millones "por el tope del 2%".

En el hogar mediano con la renta congelada, el ahorro es de 24,5 euros al mes, unos 294 euros al año, mientras que en el hogar mediano con tope del 2%, de 5,7 euros al mes, unos 68 euros al año.

DATOS DE ANDALUCÍA

En Andalucía, según las estimaciones del Gobierno, la limitación alcanza a 406.000 contratos de alquiler de vivienda a precio de mercado, en los que residen 954.600 personas", así como quedan "congelados" 110.900 contratos, el 27,3% del total, en los que viven 260.700 personas.

Otros 295.100 contratos --el 72,7%--, con 693.900 personas, tienen la subida limitada al 2%. De ellos, 112.500 se incluyen en ese tramo porque el índice de referencia no es calculable para su vivienda, han precisado las mismas fuentes.

El ahorro estimado para los hogares inquilinos es de 61,1 millones de euros al año; en concreto, 37,8 millones por la congelación y 23,3 millones por el tope del 2%. En el hogar mediano con la renta congelada, el ahorro es de 21,4 euros al mes, unos 257 euros al año; en el hogar mediano con tope del 2%, de 4,4 euros al mes, unos 53 euros al año.

DATOS PROVINCIALES

Por provincias, Málaga concentra el 27% de los contratos y el 35% del ahorro de la comunidad. Según precisan desde el Gobierno, la medida alcanza a 111.300 contratos, en los que residen 261.700 personas, y 32.100 quedan congelados --el 28,9%--, y 79.200 tienen la subida limitada al 2%.

El ahorro estimado es de 21,5 millones de euros al año, y el ahorro mediano por hogar, de 25,9 euros al mes con la renta congelada y de 6,0 euros con el tope del 2%.

En Sevilla, la medida alcanza a 83.800 contratos en los que residen 197.000 personas. En concreto, 23.800 quedan congelados --el 28,4%-- y 60.000 tienen la subida limitada al 2%. El ahorro estimado es de 13,4 millones de euros al año, y el ahorro mediano por hogar, de 22 euros al mes con la renta congelada y de 5 euros con el tope del 2%.

En Granada, la medida alcanza a 61.300 contratos, en los que residen 144.200 personas. Concretamente, 13.000 quedan congelados --el 21,2%-- y 48.300 tienen la subida limitada al 2%. El ahorro estimado es de 6,9 millones de euros al año, y el ahorro mediano por hogar, de 19,6 euros al mes con la renta congelada y de 3,5 euros con el tope del 2%.

En Cádiz, la medida alcanza a 53.800 contratos, en los que residen 126.400 personas, de modo que 16.900 quedan congelados --el 31,4%--, y 36.900 tienen la subida limitada al 2%. El ahorro estimado es de 8,9 millones de euros al año, y el ahorro mediano por hogar, de 20,4 euros al mes con la renta congelada y de 4,7 euros con el tope del 2%.

En Almería, la medida alcanza a 35.300 contratos, en los que residen 83.000 personas, de forma que 10.600 quedan congelados --el 30,1%-- y 24.700 tienen la subida limitada al 2%. El ahorro estimado es de 4,1 millones de euros al año, y el ahorro mediano por hogar, de 16,7 euros al mes con la renta congelada y de 3,1 euros con el tope del 2%.

En Córdoba, la medida alcanza a 27.000 contratos, en los que residen 63.400 personas; concretamente, 6.100 quedan congelados --el 22,5%--, y 20.900 tienen la subida limitada al 2%. El ahorro estimado es de 2,9 millones de euros al año, y el ahorro mediano por hogar, de 17,9 euros al mes con la renta congelada y de 3,1 euros con el tope del 2%.

Asimismo, en la provincia de Jaén, la medida alcanza a 16.900 contratos, en los que residen 39.800 personas; en concreto, 4.700 quedan congelados --el 28,1%-- y 12.200 tienen la subida limitada al 2%. El ahorro estimado es de 1,8 millones de euros al año, y el ahorro mediano por hogar, de 15,6 euros al mes con la renta congelada y de 2,5 euros con el tope del 2%.

Por último, en Huelva, la medida alcanza a 16.700 contratos, en los que residen 39.200 personas; en concreto, 3.700 quedan congelados --el 22,2%-- y 13.000 tienen la subida limitada al 2%. El ahorro estimado es de 1,8 millones de euros al año, y el ahorro mediano por hogar, de 17,8 euros al mes con la renta congelada y de 3 euros con el tope del 2%.