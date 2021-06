El torero Julio Benítez protagoniza 'Imparable' e 'Inarretable', la nueva apuesta de Silbon

CÓRDOBA, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La marca de moda masculina Silbon, tras un primer cuatrimestre de ejercicio con un crecimiento del 37 por ciento, pisa el albero y entra en el ruedo con la presentación de 'Imparable' e'Inarretable', una campaña que tiene como protagonista al matador de toros Julio Benítez. Se trata de "una propuesta versátil con una gran variedad de diseños adaptados a un hombre que no tiene límites y que está dispuesto a disfrutar de todo adaptándose a cualquier momento y a cualquier lugar o situación", según han destacado desde la firma.

De esta forma, Silbon regresa en este 2021 al poder de la marca personal. Para ello, pone el acento en el individuo y presenta sus valores a través de las diversas posibilidades de outfits que van desde 'looks casual' para ir en barco o estar en una terraza, hasta un look donde el traje de la 'línea tailoring' de Silbon es el protagonista. Una propuesta completa donde los complementos como cinturones, gorras o gafas ponen el acento de color marcando tanto el contrapunto como el contraste con el look global.

Así, la firma cordobesa arranca este martes una campaña en donde se muestra a Julio Benítez como un hombre auténtico y polivalente. "Presentamos a un 'Hombre Silbon' sin complejos, amante de su libertad y que huye de las convenciones, un hombre con muchos matices, que se van a ver reflejados en las distintas facetas que muestra el video", han asegurado.

Un trabajo apoyado en soporte fotográfico y audiovisual en el que se han pulido todos los matices del carácter del torero cordobés incluyendo, para evidenciar estas singularidades, localizaciones diversas que van desde un ruedo taurino hasta un barco en alta mar, pasando por un circuito de velocidad a lomos de una moto o una divertida fiesta. Todos, lugares donde desarrollar la versatilidad del Benítez y, por ende, la del 'Hombre Silbon' al que le gusta disfrutar de la vida. La idea "no era solo centrarnos en la faceta taurina de Julio, sino mostrar un personaje mucho más rico y atractivo, alejado del cliché tradicional", han asegurado.

La trama del video se desarrolla con continuos efectos de flash backs donde el protagonista, Julio Benítez, entremezcla mientras entrena toreando, los recuerdos de momentos vividos en una fiesta la noche anterior cuando una chica que se le acerca y le mete un papel escrito en el bolsillo de la camisa. El desarrollo de la historia lleva al torero de 36 años a salir a buscarla la dirección escrita en la nota, donde se producirá el evocador desenlace.

El matiz evocativo del documento audiovisual se ha conseguido renombrando pasajes del Conde de Montescristo, de Alejandro Dumas, a través de una voz en off en francés "que nos recuerda los valores del hombre que queremos representar, dándole al video un halo mucho más sugerente".

Es acertado decir que la ropa, además de tener nuevos colores de temporada y variar en diseño, tiene el "valor de la versatilidad" al que Julio Benítez le saca el máximo partido con el look adecuado a los momentos donde aparece tanto toreando como navegando, disfrutando en una fiesta, montando en moto o paseando por la campiña cordobesa.

Con esta campaña, el CEO y fundador de Silbon, Pablo López, trata de "llegar al gran público que, tras las limitaciones del confinamiento por la pandemia, ahora necesita ponerse guapo para vivir con responsabilidad pero con todas las energías los momentos que la vida nos presenta sobre todo en esta época tan vibrante de primavera y verano".

Una apuesta que viene de la mano de una nueva apertura en la ciudad de Salamanca, en la calle San Mateo, 5; la segunda de este año que se comenzaba con el levantamiento de persiana en Cádiz con un establecimiento en la céntrica calle Nueva, 1. Dos locales situados en ambos casos en una de las zonas de más transitadas del casco antiguo de cada ciudad.

De esta manera, la compañía que nacía en Córdoba en 2010 llega a 2021 con 27 puntos de venta más la plataforma ecommerce de la marca y pretende continuar con esta política expansiva con nuevas aperturas en el norte de España e Islas Baleares durante el actual ejercicio.