Las torres vigías de Moclín (Granada) exhiben una nueva iluminación por el Plan de Desarrollo Turístico del Poniente

Acto de encendido e inauguración de la nueva iluminación de las torres vigías de Moclín. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

MOCLÍN (GRANADA), 4 (EUROPA PRESS)

Las torres vigías de Moclín (Granada) cuentan desde el viernes 3 con una nueva iluminación nocturna. El acto oficial de encendido e inauguración sirvió para mostrar el resultado de una intervención patrimonial "clave" que ha sido posible gracias al Plan de Sostenibilidad Turística en Destino del Poniente Granadino, una estrategia global de desarrollo rural impulsada por la Diputación Provincial de Granada.

La actuación ha supuesto una inversión total de 56.212,46 euros destinados a hacer brillar con luz propia las atalayas ubicadas en suelo público en el municipio de Moclín, en concreto la torre de Mingoandrés y la de la Solana, según ha indicado la Diputación de Granada en una nota.

Por su parte, el diputado de Fondos Europeos, Desarrollo, Industria, Empleo, Antonio Díaz, presente en el acto, ha asegurado que "este proyecto se integra en la hoja de ruta que la Diputación viene desarrollando para consolidar el Poniente como un destino turístico sostenible y de primer nivel bajo el eje temático común de 'La Última Frontera de Al-Ándalus'". Durante el evento, también se proyectó el documental 'La Voz de las Torres', elaborado por la Universidad de Granada (UGR) sobre la red de torres vigías del Poniente.

El principal valor de la nueva iluminación radica en su diseño tecnológico y ecológico. Los trabajos han consistido en la instalación de un sistema autónomo de producción de energía limpia, compuesto por paneles solares y baterías de almacenamiento.

Este despliegue técnico garantiza que las joyas históricas de Moclín resalten en el paisaje nocturno sin generar ningún tipo de contaminación lumínica, "demostrando que el desarrollo turístico y la sostenibilidad medioambiental pueden avanzar juntos".

Además, la obra ha sido posible en el marco de la colaboración institucional, puesto que todos los parámetros lumínicos del proyecto fueron "estrechamente consensuados" con los técnicos de la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía.

De este modo, no solo se ha blindado el respeto histórico a los monumentos, sino que se ha sentado un "precedente metodológico ejemplar" que servirá de guía para agilizar las autorizaciones de futuras intervenciones de alumbrado patrimonial en el resto de la provincia.

Esta intervención es parte del Plan de Sostenibilidad Turística y Desarrollo del Poniente Granadino, un plan integral gestionado por la institución provincial que cuenta con una dotación global de 2.480.000 euros de los fondos europeos Next Generation.