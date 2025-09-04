Un total de 113 caballos y 60 ganaderías se dan cita en Andújar (Jaén) en Anducab 2025

ANDÚJAR (JAÉN), 4 (EUROPA PRESS)

Un total de 113 caballos y 60 ganaderías se dan cita desde este jueves y hasta el próximo domingo en el XXI Concurso Morfológico-Funcional de Andújar (Jaén), Anducab.

El recinto de Colón ha acogido la inauguración oficial de "una de las grandes citas ecuestres del país y referente nacional e internacional del caballo de pura raza española".

El alcalde, Francisco Carmona; la diputada de Medio Ambiente y Lucha contra el Cambio Climático, Isabel Uceda, y el delegado del Gobierno andaluz, Jesús Estrella, entre otros, han participado en este acto, que también ha contado con representantes del sector.

En la apertura se ha rendido un homenaje a José Juan Morales, presidente de la Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española (Ancce), y a la Unidad de Caballería de la Policía Nacional, en reconocimiento a sus 200 años de historia y servicio a la ciudadanía, según ha informado el Ayuntamiento.

Más de 800 personas han asistido al evento para disfrutar también de la exhibición ofrecida por la Unidad de Caballería de la Policía Nacional.

"Anducab es mucho más que un concurso morfológico-funcional: es un motor de desarrollo económico, turístico y ganadero para Andújar, un escaparate internacional para nuestro municipio y una demostración del compromiso del Ayuntamiento con la excelencia organizativa y el bienestar animal", ha explicado el alcalde.

Al hilo, ha puesto de reieve que "este evento refleja el amor y la tradición ecuestre" que tiene la ciudad y la "ha posicionado como referente nacional en el mundo del Pura Raza Española".

En la misma línea se ha pronunciado la diputada de Medio Ambiente y Lucha contra el Cambio Climático, quien ha valorado que es una cita "muy importante para Andújar. "Durante cuatro días se convierte en punto de encuentro de los principales ganaderos, aficionados y profesionales del mundo del caballo de toda Andalucía y del resto del país", ha dicho.

REFERENTE

De este modo, con actividades como ésta, "la provincia de Jaén, y en especial Andújar, se consolida como un referente del mundo del caballo de Andalucía oriental, ya que este es uno de los concursos más importantes de España, y así lo demuestran las cifras de caballos y ganaderías que vienen participando cada año".

Uceda ha recordado las numerosas ferias ganaderas que se celebran en diferentes municipios de la provincia y "la gran importancia que tiene para la provincia de Jaén la celebración de la Romería de la Virgen de la Cabeza en Andújar, con una numerosa cabaña equina".

Al respecto, ha apuntado que Jaén "siempre ha sido una provincia importante en la cría de ganado, un referente nacional que se debe proteger y fomentar para que no se pierda la esencia" de su cultura.

En este punto, ha aludido a la labor de la Diputación. "Trabajamos para sacar rendimiento a los recursos endógenos de nuestra provincia, dinamizando y diversificando la economía de los municipios jiennenses, de ahí que la Diputación apueste por las ferias ganaderas que se celebran en la provincia por su importancia no solo en la promoción de nuestros pueblos y ciudades, sino también por su importante contribución a la generación de riqueza y empleo", ha comentado.

PROGRAMACIÓN

Con la participación de 113 ejemplares y 60 ganaderías procedentes de España, México, Estados Unidos, Costa Rica y Francia, "se ha consolidado como la segunda feria del caballo más importante de España, solo por detrás de Sicab".

Además, su puntuación ha sido oficial para el Campeonato del Mundo de PRE en Sicab, lo que lo sitúa en una posición de referencia dentro del calendario nacional e internacional.

La programación, que se extenderá hasta el próximo domingo, incluye el Concurso Morfológico-Funcional clasificatorio de ANCCE, actividades infantiles y un completo programa lúdico y cultural. Entre ellas, ha destacado la equinoterapia para los más pequeños, que ha acercado el mundo del caballo a la infancia con un enfoque educativo y terapéutico.

Precisamente, uno de los objetivos del Ayuntamiento de Andújar en esta edición ha sido implicar a la ciudadanía, acercando el mundo del caballo a la sociedad andujareña y fomentando la participación de todos los sectores en una cita que ha trascendido lo deportivo para convertirse en un verdadero acontecimiento social y cultural.

Asimismo, sobresalen dos grandes citas dentro del programa: el espectáculo 'La Leyenda del Pájaro Azul', del artista Paco Martos, que tendrá lugar este viernes a las 20,30 horas con entrada gratuita, y la Copa Ancce de Alta Escuela, organizada en colaboración con la Federación Andaluza de Hípica, prevista el domingo a las 10,00 horas.

El Ayuntamiento de Andújar ha invitado a vecinos y visitantes a disfrutar de esta XXI edición que, una vez más, ha convertido a los Jardines de Colón en un espacio de encuentro, promoción y celebración de la cultura ecuestre, con un programa diseñado para todos los públicos.