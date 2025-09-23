Un total de 17 trabajos optan al XX Premio Flacema sobre desarrollo sostenible en la industria andaluza

SEVILLA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 17 trabajos periodísticos optan al Premio a la mejor comunicación sobre desarrollo sostenible en la industria andaluza que convoca la Fundación Laboral Andaluza del Cemento y el Medio Ambiente (Flacema). El jurado de esta XX edición se ha reunido este martes en la sede de la Fundación Cajasol de Sevilla para analizar los trabajos presentados por once profesionales de la comunicación y emitir su fallo, que se hará público en el acto de entrega de este premio, que tendrá lugar el próximo 17 de noviembre. A la reunión del jurado ha asistido la asesora del gabinete de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Lucía García de la Borbolla, en representación de la consejera, que preside el jurado.

Asimismo, han participado la presidenta de la Asociación de Periodistas de Información Ambiental (APIA), María García de la Fuente; Luis García, técnico en la Dirección General de Comunicación de la Universidad de Sevilla; Alejandro Arriaga, técnico de prensa y comunicación de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, así como el responsable de Acción Social de la Fundación Cajasol, Francisco Galván; la delegada de Tribuna de Andalucía, Celia Díaz; la responsable de comunicación externa e iniciativas sociales de Holcim España, Laura López; la responsable de Medio Ambiente de CCOO del Hábitat de Andalucía, Cristina Ascaso; el secretario sectorial de UGT-FICA Andalucía, Juan Carlos Lebrón, y la responsable de cultura y comunicación del Grupo Cementos Portland Valderrivas, Eva Cañadas. También ha sido parte del jurado el director general de Flacema, Manuel Parejo.

Tras la deliberación del primer premio y el accésit, el director general de Flacema, Manuel Parejo, ha destacado el "alto nivel" de los trabajos presentados, donde "se pone de relieve el papel esencial que desempeña el sector industrial en Andalucía. No sólo representa un motor clave para la economía regional, sino que también constituye un elemento estratégico para el avance social. Gracias a la adopción de tecnologías innovadoras centradas en la eficiencia y el respeto medioambiental, el tejido industrial andaluz se consolida como modelo de integración de prácticas sostenibles y vanguardistas, contribuyendo así a un crecimiento duradero en el territorio", tal como ha recogido la entidad en una nota de prensa.

El XX Premio Flacema está dirigido a galardonar los trabajos periodísticos sobre la industria andaluza y el desarrollo sostenible, realizados y difundidos entre el 1 de enero de 2024 y el 30 de abril de 2025 tanto en prensa escrita, generalista como especializada, como en radio, televisión y medios online. Los criterios para la valoración del jurado son la calidad periodística de las candidaturas, la rigurosidad, la redacción, la aportación de datos, las fuentes consultadas e investigación del trabajo. Se otorga un primer premio, dotado con 2.000 euros y un accésit de 1.000 euros.

La primera edición se celebró en el año 2006 y, desde entonces, ha recibido cerca de 400 candidaturas de periodistas y ha premiado un total de 52 trabajos. El certamen cuenta con la colaboración de la Fundación Cajasol, la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, APIA, la Universidad Pablo de Olavide y la Universidad de Sevilla.

La Fundación Laboral del Cemento y el Medio Ambiente (Flacema) es una organización paritaria, sin ánimo de lucro, integrada por la patronal cementera andaluza, AFCA, de la que forman parte las 3 empresas cementeras que operan en Andalucía (Votorantim Cimentos, Holcim España y Cementos Portland Valderrivas) y por las dos organizaciones sindicales más representativas del sector (UGT FICA-A y CCOO Hábitat-A). El objetivo de esta fundación es concienciar y crear una cultura en Andalucía que haga compatible el progreso económico y social con el respeto al medio ambiente y la preservación de los recursos naturales, es decir, evolucionar hacia el desarrollo sostenible.