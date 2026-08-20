Un total de 17 turistas procedentes de Italia son identificados en controles en Sevilla y Málaga

Archivo - Un agente de la Guardia Civil, en el aeropuerto de Sevilla en una foto de archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

Los controles fronterizos a viajeros procedentes de Italia afectan ya a más de 6.800 personas

MADRID/SEVILLA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El número de viajeros procedentes de Italia que han sido identificados en los controles que el Gobierno ordenó en aeropuertos españoles en respuesta a la suspensión de Schengen por parte de este país tras la crisis migratoria que tuvo lugar en Ceuta el pasado 30 de julio supera ya las 6.800 personas, según los últimos datos proporcionados por el Ministerio del Interior.

En concreto, hasta las 13.00 horas de este jueves 20 de agosto, la cifra de personas a las que se ha solicitado la documentación a su llegada a España era de 6.888. En total, se han controlado 622 vuelos y 1.014 agentes han participado en esta tarea. En el aeropuerto de Sevilla, se han aplicado controles a quince personas procedentes de dos aviones; y en Málaga, se han contabilizado dos de un mismo vuelo.

Desde el miércoles han superado este trámite 740 pasajeros, de los cuales la mayoría (272) han llegado en siete aviones al Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas. En el aeropuerto de El Prat (Barcelona) se han tenido que identificar otros 253 nacionales de terceros países de diez vuelos distintos. Lo mismo ha pasado en el aeropuerto de Bilbao, con 12 personas que viajaban en tres vuelos diferentes.

Por su parte, en Alicante se han aplicado controles a 63 nacionales de terceros países que han llegado en ocho vuelos; y en Valencia, a 29 pasajeros de dos vuelos diferentes. De los aeropuertos de las Islas Baleares, el que mayor número de identificaciones ha registrado ha sido el de Ibiza (14 pasajeros en tres vuelos), mientras que en Mallorca se han visto afectados diez pasajeros de dos vuelos registrados. En Menorca se han registrado ocho pasajeros de terceros países en siete vuelos controlados.

En Canarias, el reparto es el siguiente: 42, de seis vuelos, en el de Tenerife Sur; 16 identificaciones en el aeropuerto de Lanzarote de dos vuelos; y ninguna persona en Fuerteventura de dos vuelos. En Gran Canaria se identificó a cuatro personas de dos vuelo llegados a la isla. El restablecimiento temporal de los controles fronterizos en aquellos aeropuertos y puertos que mantienen conexiones directas entre España e Italia entró en vigor el sábado 8 de agosto y está previsto que la medida se mantenga hasta el próximo 7 de septiembre.