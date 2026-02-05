Un total de 180 personas permanecen aisladas en Dúdar y Tocón de Quéntar (Granada)

Herido por la caída de un muro en Puebla de Don Fadrique (Granada) - GUARDIA CIVIL

GRANADA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Subdelegación del Gobierno en Granada ha realizado un balance de la situación de la provincia por el paso de la borrasca Leonardo, cuantificando a última hora de la tarde de este jueves en 180 las personas aisladas en dos municipios: 120 en Dúdar, en la urbanización Aguas Blancas, tras el cierre por seguridad del acceso a la zona, y 60 en Quéntar, en concreto en la pedanía de Tocón.

En este momento continúan cortadas 12 carreteras en la provincia por inundaciones y/o desprendimientos, ha especificado la Subdelegación, señalando en concreto la A-92, en el punto kilométrico 287, en término de Purullena, donde se ha detectado un socavón que afecta al arcén y parte del carril derecho.

Ha apuntado también al joven de 31 años herido con lesiones graves en Puebla de Don Fadrique al derrumbarse un muro de una vivienda, una incidencia en la que ha actuado la Guardia Civil, que, como la Unidad Militar de Emergencias sigue colaborando con las diferentes administraciones para "atender las diversas" incidencias.

"Seguimos muy atentos a la situación de caudales de ríos y embalses que han alcanzado niveles muy altos en estos días, aunque en este momento están estabilizados", han apuntado desde la Subdelegación en Granada.

Los embalses continúan desembalsando a fin de dejar espacio para las lluvias que se esperan los próximos días, especialmente el sábado, y "recomendamos seguir extremando la precaución aunque las lluvias sean ahora menores y seguir las indicaciones de las autoridades", han concluido desde el Gobierno.