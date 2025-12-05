Un total de 21 empresas granadinas exponen sus productos en el Mercado de Navidad Sabor Granada

Inauguración del Mercado de Navidad Sabor Granada - DIPUTACIÓN

GRANADA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El diputado provincial de Fondos Europeos, Desarrollo, Industria y Empleo, Antonio Díaz, ha inaugurado el tradicional Mercado de Navidad de la marca de productos agroalimentarios de la Diputación, Sabor Granada, que en esta ocasión está ubicado en el Paseo del Violón de la capital granadina con la presencia de un total de 21 empresas.

La actividad se desarrollará durante el puente de la Constitución, un período clave antes de la Navidad en cuanto a flujo de personas y consumo de productos de cara a las fechas festivas. El mercado, que cuenta con un espacio de más de 400 metros cuadrados, está abierto al público desde este viernes 5 hasta el lunes 8 de diciembre, en horario de 11,00 a 21,00 horas.

Díaz ha puesto de relieve que "el Mercado de Navidad Sabor Granada se ha consolidado como una actividad tradicional en la agenda prenavideña, siendo un magnífico escaparate para dar a conocer la diversidad y calidad de los productos agroalimentarios granadinos".

Además, el diputado ha señalado que "en este mercado los granadinos y visitantes no solo podrán hacer sus compras navideñas, sino también disfrutar de degustaciones y encontrar una amplia muestra de nuestros productos. Las empresas que participan en esta edición representan lo mejor de nuestra tierra y están aquí para exponer y ofrecer sus productos".

Los posibles consumidores podrán encontrar una amplia muestra de productos, disfrutar de degustaciones y realizar sus compras navideñas. Además, se realizará el sorteo de una "caja Sabor Granada" el lunes 8 de diciembre, día de la Inmaculada, por la tarde.

El espacio está acondicionado con un pórtico de entrada con motivos navideños y una pantalla para la difusión de videos de las empresas participantes. De esta manera, el Paseo del Violón se convierte durante el puente de la Constitución en un lugar de referencia para el consumo de productos granadinos tradicionales de cara a las fechas navideñas.