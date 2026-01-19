Un total de 210 muestras de nueve países concurren al Premio Expoliva a la calidad del aceite 2025-2026

Jurado del Premio Expoliva - FUNDACIÓN DEL OLIVAR

JAÉN 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un total de 210 muestras de nuevo países --España, Italia, Portugal, Francia, Túnez, Chile, Argentina, Brasil y Uruguay-- concurren al Premio Expoliva a la calidad del aceite de oliva virgen extra 2025-2026.

La Fundación del Olivar ha celebrado la reunión del Jurado Internacional del Premio Expoliva correspondiente a la XXIV edición del certamen y a la campaña 2025-2026, uno de los galardones más antiguos y prestigiosos del sector oleícola a nivel mundial.

El jurado internacional está integrado por un panel de reconocidos expertos en análisis sensorial, procedentes de instituciones y organismos de referencia del ámbito nacional e internacional, entre los que se encuentran los laboratorios agroalimentarios oficiales de Andalucía, el Instituto de la Grasa (CSIC), el Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (Ifapa), la Universidad de Jaén, la Asociación Española de Municipios del Olivo, así como diversos paneles oficiales de cata y entidades académicas y tecnológicas especializadas del sector oleícola de España, Portugal y Túnez.

Durante la reunión, el jurado ha establecido los criterios técnicos y metodológicos que regirán el desarrollo de las sesiones de cata, garantizando "un proceso riguroso, objetivo y transparente, plenamente alineado con los más altos estándares internacionales de valoración sensorial del aceite de oliva virgen extra", tal y como se ha indicado desde la organización.

Como en ediciones anteriores, el proceso de evaluación ha contado con el apoyo del software Intrapanel, herramienta digital desarrollada por la Fundación del Olivar para la gestión y análisis de datos de cata. Esta plataforma se ha consolidado como un referente en el ámbito del análisis sensorial, siendo utilizada por organismos internacionales, laboratorios oficiales y empresas líderes del sector del aceite de oliva.

El Premio Internacional Expoliva mantiene, además, su hermanamiento con los Premios Sol d'Oro de Verona (Italia), una alianza que contribuye a reforzar la promoción internacional del AOVE y a potenciar la visibilidad de los aceites galardonados en ambos certámenes y en sus respectivas ferias internacionales.

Los aceites premiados en esta edición recibirán sus galardones durante la gala de entrega que se celebrará en Mengíbar (Jaén), en el Museo Terra Oleum, sede de la Fundación del Olivar, en el próximo mes de marzo.