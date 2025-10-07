Un total de nueve proyectos son seleccionados en la convocatoria para la mejora ambiental de Doñana

SEVILLA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de nueve proyectos han sido los seleccionados dentro de la convocatoria de la Fundación Biodiversidad para la mejora ambiental en el ámbito agrario y forestal del entorno de Doñana. Una iniciativa de la Línea 1 del Marco Socioeconómico de Actuaciones para Doñana del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Precisamente, estos proyectos se han dado a conocer en una jornada de presentación en la sede de la misma en Sevilla. El director de la Fundación Biodiversidad, Félix Romero, ha señalado que Doñana "sufre dificultades", por lo que los proyectos elegidos tienen "el reto de demostrar que gestionar otra Doñana es posible" y sus entidades "inspirarán soluciones en otros territorios".

Así, esta convocatoria ha supuesto una movilización de 11,5 millones de euros para nueve proyectos de más de 30 entidades, de un total de más de 50 propuestas recibidas. Romero ha señalado que estas iniciativas se desarrollarán hasta 2028.

MODELOS Y SISTEMAS AGRARIOS

Así, el evento se ha dividido en dos mesas. La primera de ellas ha integrado aquellas iniciativas relacionadas con nuevos modelos agrarios y alimentarios. Uno de los primeros proyectos presentados se trata de Agrobio-Doñana, que consiste en fomentar el agua regenerada en Doñana para la que recibirá una ayuda de 2,2 millones de euros.

Esta iniciativa, como ha comentado uno de sus impulsores, el ingeniero Juan Manuel Ponce, tiene como objetivo "conseguir una agricultura sostenible y rentable usando agua de depuradora, sustituyendo a la subterránea" y con ello "ayudar a la recuperación del acuífero; la reducción de nitratos; aplicación de nuevas técnicas y aumento de la biodiversidad".

Por otro lado, otro de los proyectos es 'Faro Doñana', impulsado por WWF, la Sociedad Española de Agricultura Ecológica y la Asociación de Agricultores Puerta de Doñana, que consiste en la experiencia de la transición agroecológica a través de una red de 'Fincas Faros', para la que se va a aportar 1,3 millones de euros.

Así, el coordinador de WWF en Doñana, Felipe Fuentesalz, ha explicado que esta iniciativa se centra en la metodología de 'Finca Faro', que "también se usa en el Mar Menor", de modo "una finca alumbre y sea modelo para el resto". Se va a iniciar en dos fincas de arándanos y fresas porque ese es "el gran reto de Doñana", ya que el objetivo es la "reducción y la conservación de los recursos naturales" y los berries son las que "más lo necesitan", aunque también se va a aplicar en cítricos, videños y se va a estudiar en cultivos leñosos y arrozales.

Asimismo, el Instituto de Agricultura Sostenible del CSIC, en colaboración con la Estación Biológica de Doñana, UPA y el Ifapa, ponen en marcha 'ReNatgro', que consiste en la renaturalización sostenible de la Agricultura del Área de Influencia de Doñana, para la que se destina casi dos millones de euros.

En este sentido, como ha explicado José Alfonso Gómez, investigador del CSIC, el objetivo es renaturalizar, "aprovechar los espacios intersticiales de cualquier explotación, mejorando la capacidad agroeconómica y su viabilidad, mediante la mejora de la conservación de agua y tierra, espacios de prestación de servicios ecosistémicos o también la capacidad de almacenar carbono en los suelos o en la biomasa". La iniciativa se articula en 225 hectáreas de seis explotaciones de fresas, frutos rojos y olivar de municipios de Huelva y de Sevilla.

Por otro lado, con algo más de 659.000 euros, se encuentra ImpulsaEco Doñana, de Ecovalia, Fundación Savia y la Sociedad Científica Alimenta, cuyo objetivo principal es la transformación de hectáreas a la producción ecológica. El fin es "acompañar a los agricultores" a la reconversión y alcanzar las 30 fincas de agricultura o ganadería, y llegar a 150 hectáreas.

El último de los proyectos de esta primera mesa es 'Zalema', impulsado por la Seo/Birdlife, con un presupuesto de 833.000 euros, y aborda el cultivo de viñedos tradicional de secano como "fuente de servicios ecosistémicos y modelo para un desarrollo sostenible para Doñana".

Así, el director de la Oficina Técnica de SEO/birdlife, Carlos Davila, ha explicado que el cultivo de Zalema es "muy beneficio, lleno de recursos ecosistémicos, es una buena herramienta para la erosión, cortafuegos y forma parte de la identidad cultural de estos pueblos".

De este modo, se trata de la implementación de un modelo de gestión de este cultivo con "soluciones basadas en la naturaleza" en 20 fincas de estos municipios, así como la adopción de planes de manejo para "fomentar la biodiversidad y su papel como corredor ecológico".

APROVECHAMIENTOS FORESTALES Y GANADERÍA EXTENSIVA

La segunda de las mesas ha dado a conocer a los otros cuatros proyectos que están relacionados directamente con aquellos usos compatibles con la conservación de Doñana, basados en aprovechamientos forestales y ganadería extensiva. Así, el proyecto Agrodoñana, con un presupuesto de 1,3 millones de euros, impulsado por la Fundación Agroecosistema, Opracol y la Universidad de Sevilla tiene como objetivo impulsar la transición agroecológica en los cultivos leñosos tradicionales.

De este modo, el director de la fundación Agroecosistema, Gerónimo Sánchez, ha explicado que este proyecto quiere crear una Red Agroecológica de 500 agricultores y profesionales y elaborar dos guías sobre el cultivo "cómo hacerlo un poco agroecológico" y sobre servicios ecosistémicos "darle más valor a la producción". Además, se trabajará sobre 15 explotaciones, unas mil hectáreas y se prestará mucha atención a los medios tecnológicos como "un sistema de monitoreo de los cultivos".

Otro de los proyectos es 'Pinea', impulsado por la fundación Plant for the Planet, junto a la Fundación Ayesa, el Consorcio Centro de Ciencia y Tecnología Forestal de Cataluña, la Fundación para la Investigación del Clima y la UHU y con una cuantía de algo más de 968.000 euros, que consiste en la renaturalización, mejor y conservación del pino piñonero, así como su aprovechamiento y su productiva en Doñana

Así, Óscar Pérula, de la fundación Plant for the Planet, ha explicado que la iniciativa surge por el acuerdo con la Junta de para la restauración de la zona afectada por el incendio de Las Peñuelas en 2017 y por la reducción de la producción de la piña. Así se trabajará en 20 parcelas para la optimización de la producción, así como el aumento de la producción de piña mediante técnicas de injertos y la restauración de 64 hectáreas en Almonte y Moguer.

Otro de los proyectos es 'Integrafor Doñana', presentado por la Fundación Andanatura, la Fundación Agroecosistema, COSE, la Asociación Juntos Arreglamos la Biosfera (Alejab), Universidad de Sevilla y Ayuntamiento de Almonte, con un presupuesto de 1,3 millones de euros y consiste en un sistema de gestión forestal multidisciplinar para la transición ecológica y el fomento de la biodiversidad en el área de Influencia.

Así, como ha detallado el representante de Alejab, Gustavo Alés, esta iniciativa conlleva un aplicación de GFS a través de la ganadería extensiva, así como uso de imágenes satelitales; la elaboración de una guía de BBPP; formación para el emprendimiento y la inserción laborales, así como la creación de una red forestal de expertos, propietarios y empresas.

El último de los proyectos es Doñana-Regenera, auspiciado por la Estación Biológica de Doñana, Asociación de Agricultores Puerta de Doñana, Asaja-Sevilla y Sociedad Gaditana de Historia Natural, cuenta con un presupuesto de casi dos millones de euros y consiste en iniciativas para fomentar la práctica agrícola y ganadera para reducir consumo de agua, mejorar el suelo, la biodiversidad y la renaturalización.