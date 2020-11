El Tourism Innovation Summit cierra la última jornada con una competición de startups y un debate sobre turismo urbano

SEVILLA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Tourism Innovation Summit (TIS) cierra su primera edición este viernes y lo hace poniendo el foco en las ciudades como núcleos turísticos. La agenda Tourism Cities Promotion reunirá en la sesión Smart Tourism Cities, or how to become international tourism benchmarks, a los responsables de turismo de Sevilla, Madrid y Barcelona para determinar si serán las ciudades quienes tomen el testigo de la reactivación del turismo frente a los destinos rurales y de costa.

TIS2020 reivindica, según ha informado la organizadora por medio de una nota de prensa, también en su último día la innovación como vía de desarrollo para el sector turístico. Por ello, celebra la Turistech Startup Fest, una competición en la que 40 startups de toda Europa presenten las soluciones y modelos de negocio que han ideado para ayudar al sector turístico a volver a la actividad haciendo frente a los retos que plantea la nueva situación y contexto.

Las 4 ganadoras tendrán la oportunidad de implantar y desarrollar sus proyectos en la ciudad de Sevilla.

La última jornada de TIS2020 resumirá también todo lo aprendido, analizado y mostrado durante tres días de conferencias y exposición. La sesión Tourism Recovery Manifesto, que contará con la participación de Maribel Rodríguez de WTTC, Daniela Wagner de Jacobs Media Group, Daniel Nieto de Mastercard y Daniela Otero de Skal International ofrecerá a los asistentes una visión general de las iniciativas políticas, las soluciones tecnológicas o las asociaciones estratégicas que son clave y relevantes para empezar a impulsar la industria turística.

En la sesión Reactivating the MICE industry to enhance tourism, Maria Carnero de FIBES, Marc Rodríguez de CCIB y Fay Taylor de SpainDMC's & Site Spain, discutirán desde diferentes voces dentro de la industria MICE de eventos profesionales, cuáles son las estrategias, soluciones o perspectivas que demandará el nuevo turista de negocios a partir de ahora y qué debe tener en cuenta el sector para volver a funcionar a toda su capacidad.

Algunas Startups que presentarán sus proyectos en el Turistech Startup Fest son Kido Dynamics, presentará su plataforma Destinos Inteligentes, que ayuda a gestionar de forma más eficiente los destinos turísticos.

La aplicación permite a los destinos españoles descargar reportes mensuales para conocer el comportamiento de los turistas en destino. Esta plataforma forma parte del catálogo de soluciones tecnológicas del Ministerio de Turismo y ha sido desarrollado en colaboración con Segittur.

SmartGuide Aplicación que envía al turista información personalizada del destino que elija de entre más de 370 destinos en todo el mundo, para ayudar a planificar con antelación qué hacer, ver y comer durante su estancia en el destino.

Cohosting es una comunidad dirigida a los viajeros que une alojamiento y anfitriones con las mejores empresas y freelances del sector turístico, garantizando al viajero una experiencia personalizada y de máxima calidad.

Desde antes de la llegada el viajero tiene acceso a un perfil privado de su apartamento para gestionar antes y durante la estancia todos los servicios y actividades relacionados con su viaje: recogidas en el aeropuerto y ser recibido con la nevera llena, disfrutar de acceso a gimnasios, experiencias culturales y gastronómicas, etc.

ImmuvID, solución que da la tranquilidad de que, dondequiera que se viaje, todos los espacios contratados, los demás clientes y el personal en estos espacios, cumplen con las medidas de seguridad por coronavirus.

ImmuvID es una experiencia de 360º que da acceso a un ecosistema necesario para vivir con la pandemia: laboratorios de pruebas, centros médicos, paquetes de seguros, regulaciones relevantes, aerolíneas, agencias de viajes, hoteles, restaurantes, clubes nocturnos, etc. Certificados para que puedas realizar viajes con la mayor seguridad.