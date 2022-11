Trabajadores de Airbus esperan negociar la próxima semana con la compañía, pero no descartan nuevas movilizaciones

SEVILLA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores de Airbus esperan negociar la próxima semana, en un calendario de reuniones que se terminará de cerrar este viernes, con la multinacional y avanzar en sus reclamaciones sobre una revisión salarial "justa", acorde al nivel de la inflación y a los "beneficios millonarios" de la empresa, tras tres días de huelga en todos los centros de trabajo que han provocado, junto a los días festivos, "la paralización al completo de la producción durante una semana".

En declaraciones a Europa Press, el presidente del comité de empresa de Airbus Tablada (CCOO), Alfonso Mora, ha señalado que se han conseguido unas movilizaciones "históricas", ya que "hacía décadas que no se convocaba este tipo de paros en la empresa", y ha celebrado "el éxito" de participación por parte de los trabajadores.

Asimismo, ha indicado que "no ha habido incidencias reseñables" y se ha desarrollado con "total normalidad" en un ambiente "pacífico" y "sin división entre la plantilla".

No obstante, Mora ha manifestado que los trabajadores no descartan valorar nuevas movilizaciones si las reuniones de la próxima semana no suponen "avances significativos" en cuando a la revisión salarial demandada. "Es una petición más que justa y razonable. No somos trabajadores de segunda", ha indicado.

Según explicó días atrás, el convenio colectivo recoge una subida salarial del 1,5%, una cifra muy alejada del nivel del IPC actual, y una cláusula de revisión salarial acorde con los beneficios de la compañía. "Pedimos un reparto justo de los beneficios multimillonarios y que se dé respuesta al conjunto de la plantilla de Airbus España", expresó Mora.

Cabe recordar que Airbus registró un beneficio neto de 2.568 millones de euros durante los nueve primeros meses de 2022, cifra que se sitúa un 3% por debajo de los beneficios de un año antes.