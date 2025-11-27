Trabajadores de mantenimiento del SAS se concentran para alertar sobre la "pésima" situación laboral

Concentración de sindicatos por la situación del personal de mantenimiento del SAS. - UGT-A

SEVILLA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO y UGT "nos hemos visto obligados" a convocar movilizaciones ante la "pasividad" del Servicio Andaluz de Salud (SAS) para abordar el "problema" del colectivo y "evitar su privatización". Ambas organizaciones sindicales han avisado este jueves de que esta situación se prolonga desde hace "décadas" y han vuelto a solicitar al SAS la convocatoria de mesas técnicas para abordar la situación del colectivo de mantenimiento, que ha protagonizado concentraciones en varias provincias para afear el "desprecio" de la Administración a estos trabajadores.

"Este personal es el responsable de que los centros sanitarios puedan abrir sus puertas todos los días y en condiciones adecuadas para atender a la ciudadanía y que sus profesionales puedan ejercer el cuidado de la población", mantienen ambos sindicatos en una nota de prensa en la que han acusado al SAS de ir "desmantelando el mantenimiento público en los centros porque cada vez son más las externalizaciones privadas que se detectan". A criterio de estas organizaciones sindicales, se está llevando a cabo una política de falta de contrataciones y sustituciones que "perjudican seriamente" la estabilidad de los trabajadores y "el buen hacer" para un mantenimiento público y de calidad de los centros sanitarios del SAS.

CCOO y UGT han exigido a la Administración que convoque "de forma inmediata" una mesa técnica en la que se debata sobre las mejoras que necesita el colectivo, las categorías profesionales que deben conformarlo y la ampliación de plantilla necesaria para dar un mantenimiento público y de calidad. Asimismo, han reclamado la homologación del complemento específico para el colectivo y otras categorías como son electromedicina, técnico de alojamiento y cocinera. "El reconocimiento de la peligrosidad y especificidad de sus puestos es algo absolutamente prioritario", han añadido.