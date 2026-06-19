Los trabajadores del Metro de Granada anuncian nuevos paros parciales en julio para reivindicar mejoras laborales

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GRANADA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores del Metro Granada han anunciado un nuevo calendario de paros parciales en la primera quincena de julio para reivindicar mejoras laborales en la negociación de su convenio colectivo. El Comité de Empresa de Avanza Metro Granada, integrado por CCOO, UGT y CSIF, ha informado que los mismos están previstos para los días 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14 y 15 de julio tras los ya desarrollados el pasado mes de mayo y en el actual mes de junio, que coincidieron con las fiestas del Corpus de la capital.

A través de un comunicado de prensa, la presidenta del comité de empresa Joaquina Flamit (CCOO), ha explicado que desde la representación de los trabajadores están abiertos a continuar con la negociación del convenio colectivo. Considera que el conflicto "continúa en el mismo punto en el que estaba", e insiste en que la plantilla del Metro de Granada "no está pidiendo privilegios", sino condiciones dignas y homologables a las del resto de trabajadores de metros andaluces, así como mejoras que garanticen tanto la seguridad de los viajeros como la calidad del servicio.

El comité de empresa también señala que los paros nunca han sido el escenario deseado por la plantilla y anuncia que seguirán defendiendo un convenio justo y unas condiciones laborales dignas. "Creemos que quienes sostienen diariamente el servicio público de Metro de Granada merecen respeto, reconocimiento y hechos reales, no promesas vacías", señalan.

Critican que la empresa "intenta vender como una gran mejora" una subida salarial del 23,5%, tras lo cual, consideran que "ocultan" que dicha propuesta se reparte en cuatro años: 4% en 2026, 3% en 2027, 3% en 2028 y 12% en 2029. "Es decir, durante los tres primeros años la plantilla apenas recuperaría el IPC, manteniéndose prácticamente con los salarios actuales hasta 2029", apostillan.

En el comunicado también expresan que entre los trabajadores del Metro de Granada existe una diferencia salarial de alrededor del 28% respecto a los del metro de Sevilla. "A esto hay que sumar que Metro Sevilla tiene el IPC garantizado en convenio y volverá a negociar mejoras el próximo año, mientras que Metro Málaga ya ha firmado recientemente una subida salarial del 27%, partiendo además de unas condiciones superiores a las de Metro Granada", exponen.

El comité de empresa también considera que la empresa pretende desacreditar las reivindicaciones de la plantilla mientras habla de salarios "muy por encima de la media de Granada", cuando muchos trabajadores apenas alcanzan actualmente salarios netos cercanos a los 1.450 euros mensuales.

En cuanto a la nueva tanda de paros parciales convocados para el mes de julio, esta se producirá los días 1, 7, 9, 13 de julio de 7,00 a 9,30 horas, de 13,00 a 15,30 horas y de 18,30 a 21,00 horas; los días 7, 9 y 13 de julio de 7,00 a 9,30 horas, de 13,00 a 15,30 horas y de 18,30 a 21,00 horas; los días 2, 6, 8 y 14 de julio de 7,30 a 10,00 horas, de 13,30 a 16,00 horas y de 19,00 a 21,30 horas; los días 3 y 15 de julio de 7,00 a 9,30 horas, de 13,00 a 15,30 horas y de 19,30 a 22,00 horas; y el 10 de julio de 7,30 a 10,00 horas, de 13,30 a 16,00 horas y de 19,30 a 22,00 horas.