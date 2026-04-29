Trabajadores del Metro de Granada convocan paros parciales del 11 al 14 de mayo y paro total el día 15

Archivo - Parada Sierra Nevada del metro de Granada. (Foto de archivo). - JUNTA - Archivo

GRANADA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores del Metro de Granada han convocado paros parciales en los horarios de mayor demanda entre los próximos días 11 y 14 de mayo y un paro total y una concentración de protesta para el día 15 de ese mismo próximo mes.

Así lo ha confirmado la presidenta del Comité de Empresa de Metro de Granada, Joaquina Flamit, que ha señalado que la decisión se ha tomado este pasado 27 de abril en asamblea de trabajadores "por una mayoría aplastante del 100% de la plantilla".

Así, para los días más próximos a las elecciones autonómicas del 17M, los trabajadores han planteado realizar paros parciales los días 11, 12, 13 y 14 en los horarios de mayor afluencia al metropolitano. En concreto, los días 11 y 13 de 7,00 a 9,30 horas, de 13,00 a 15,30 y de 18,30 a 21,00; y los días 12 y 14 de 7,30 a 10,30 horas, de 13,30 a 16,00 y de 19,00 a 21,30 horas.

A ello también hay que sumar la convocatoria de un paro total en el servicio para el viernes 15 de mayo y una concentración de protesta frente a la sede del Gobierno en Gran Vía.

Los paros se convocan, según Flamit, en el marco de las negociaciones del convenio colectivo de la plantilla que se vienen sucediendo este mes hasta con seis reuniones y para el que, según señala, la empresa ha presentado dos propuestas "que consideramos casi ofensivas al no dejar margen para la negociación".

La presidenta del Comité de Empresa del Metro de Granada insiste en que la principal reclamación laboral es la equiparación salarial a la de los trabajadores del Metro de Málaga y del Metro de Sevilla (con los que mantienen una diferencia salarial de en torno a un 30% respecto a los de la capital andaluza, según expone), pero ha insistido en que "no solo reclaman dinero", sino en que la empresa atienda a sus reclamaciones por "soportar mucho más estrés".

"Trabajamos las mismas horas, pero soportamos muchísimo más estrés", señala, y lo justifica tanto en la afluencia de viajeros como, muy especialmente, en la traza del propio servicio del metro, "que atraviesa tres hospitales, estación de autobuses, estación de tren, además de contar con 16 kilómetros de extensión, y, sobre todo, casi 60 cruces en superficie".

Así, hace especial hincapié en la alta siniestralidad que tiene el metro de Granada al circular por el referido número de cruces y al estrés al que se ven sometidos los trabajadores por ello: "Demasiada carga para lo que ganamos, demasiada carga para lo que se nos reconoce y demasiado poco reconocimiento", sentencia.

En cuanto a los paros convocados, la dirigente sindical ha señalado que aprovechan "la coyuntura electoral ahora que se nos presenta" para ejercer presión, ya que ha indicado que "la Junta tiene su parte de vinculación" en las negociaciones, pues trabaja "con un presupuesto muy bajo que lo único que recortan es en plantillas".