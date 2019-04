Trabajadores de la OCG se concentran en San Telmo y recalcan a la Junta que "la cultura se paga"

Publicado 25/04/2019 17:34:27 CET

La plantilla de la Orquesta Ciudad de Granada (OCG) se ha concentrado este jueves ante el Palacio de San Telmo, sede de la Junta de Andalucía en Sevilla, para reclamar al Gobierno andaluz que se "involucre" en una "solución" frente a la situación que atraviesa la orquesta por "falta de presupuesto" y por la deuda que viene arrastrando, advirtiendo de que "la cultura se paga".

A la concentración han asistido en torno a un centenar de personas entre trabajadores de la orquesta y simpatizantes de la misma, que se han presentado en las puertas de San Telmo con silbatos y algún instrumento de percusión bajo lemas como "si esto no se arregla, nos vamos a la huelga" o "si la Junta no paga, la orquesta no suena".

El presidente del comité de empresa de la OCG, Jaime Esteve, ha lamentado en declaraciones a Europa Press que desde la Consejería de Cultura "se esté enfocando este asunto como un problema de gestión" cuando, según defienden los trabajadores, "ése no ha sido el problema".

"El déficit no está causado por la gestión sino porque no se ha puesto el dinero necesario", ha matizado el presidente del comité de empresa, que ha considerado "preocupante" esta interpretación, al tiempo que ha puesto en duda que se vaya a producir la aportación extraordinaria de cerca de 300.000 euros a la que se refirió este pasado miércoles la consejera de Cultura, Patricia del Pozo.

El comité de empresa ha cifrado en un centenar de personas el seguimiento de esta concentración a la que, según ha informado, también se ha sumado tras un ensayo la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla.

La pretensión de los músicos de la OCG es definir la semana que viene un calendario de movilizaciones y advierten de que, como rezaba uno de sus lemas, "si esto no se arregla, irán a la huelga".

A este respecto, Patricia del Pozo ha asegurado este jueves en Jaén que la OCG "va para adelante con todas las consecuencias" y saldrá "del bache" con el apoyo del conjunto de administraciones, aunque ha defendido la necesidad de poner en marcha "entre todos" soluciones urgentes para evitar que las dificultades por las que atraviesa se mantengan en el tiempo.

Del Pozo ha indicado a preguntas de los periodistas que al margen de las aportaciones extraordinarias que van a realizar tanto el Ayuntamiento como la Diputación y la Junta es preciso dotar a la orquesta de un gerente y poner en marcha un plan de estabilidad.

La consejera ha recordado que la Junta de Andalucía tiene en la actualidad a su cargo cinco orquestas, la de Córdoba, Málaga, Sevilla y Granada, además de la Orquesta Joven de Andalucía, aunque solo dos, la de Sevilla y Granada, "están pasando por una situación económica y financiera muy complicada".