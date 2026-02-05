Trabajan para acceder a dos coches aislados por la riada en Órgiva (Granada) para descartar ocupantes

Archivo - Imagen de archivo de una visita de la Diputación al Parque de Bomberos de Cádiar - DIPUTACIÓN DE GRANADA - Archivo

GRANADA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Bomberos de Cádiar trabajan para acceder a dos coches aislados por una riada a causa de la borrasca Leonardo en la tarde noche de este pasado miércoles los cuales estaban aparcados en una zona de río del entorno del anejo de Bayacas, en término municipal de Órgiva, en la Alpujarra de Granada, y cuyos propietarios no han podido ser contactados, si bien no se los da por desaparecidos.

Desde el Ayuntamiento de Órgiva señalan a Europa Press que en uno de los coches está confirmado "cien por cien" que no hay ocupante alguno, y en el otro, al haberse percibido vaho en los cristales cuando se comprobó que los vehículos habían quedado aislados, surgió una duda que se trata de descartar cuando se consiga acceder a ellos tras la riada por la subida del caudal del río Chico.

Se han hecho comprobaciones que apuntan a que en principio estaban desocupados y no constan desaparecidos, según apuntan también fuentes consultadas por Europa Press tanto en la Guardia Civil como en la Diputación de Granada, institución de la que depende el consorcio de bomberos en el que está inserto el parque de Cádiar.

En Huétor Santillán, en la Vega de Granada, la noche también ha sido "complicada", según ha comentado por su parte su alcalde, José Carlos Ortega, en declaraciones a Canal Sur Radio recogidas por Europa Press, después de que en una de las urbanizaciones de su término municipal hubiera problemas en la mañana de este pasado miércoles con dos desalojos en viviendas, estando además pendientes de la crecida del río Darro.