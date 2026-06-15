Un trabajo de la UJA recibe el VIII Premio Internacional Castillo de Canena de Investigación Oleícola Luis Vañó

La catedrática Magdalena Martínez recibe el premio - UJA

JAÉN 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El VIII Premio Internacional Castillo de Canena de Investigación Oleícola Luis Vañó ha reconocido un trabajo de la UJA sobre la importancia del AOVE en la microbiota intestinal y sus consecuencias fisiológicas

El MOM Culinary Institute en Madrid ha sido el escenario escogido este año para hacer entrega de este premio que ha recaído en el trabajo 'Influencia de los polifenoles y compuestos minoritarios del aceite de oliva virgen extra en la microbiota intestinal y sus consecuencias fisiológicas', realizado por un grupo de investigadores de la Universidad de Jaén, encabezados por la profesora Magdalena Martínez, catedrática de la UJA y profesora en el Área de Microbiología.

En su intervención durante el acto de entrega de este galardón, el rector de la Universidad de Jaén, Nicolás Ruiz, ha calificado el trabajo ganador como "una muestra inconfundible de la excelencia científica de la UJA".

"Se trata de una investigación puntera que consolida, mediante rigurosa evidencia científica, los grandes beneficios para la salud de nuestro Aceite de Oliva Virgen Extra", ha dicho Ruiz, que ha añadido que gracias a este hallazgo, "el AOVE se afianza, con mayor fuerza, como un pilar fundamental de la medicina preventiva".

Para el rector, se trata del "vivo ejemplo de cómo la ciencia se traduce en un beneficio directo para la sociedad, otorgando un valor terapéutico inestimable a nuestro oro líquido", ha explicado el rector, que ha felicitado tanto a la investigadora principal del estudio, como a su equipo.

El rector de la UJA se ha referido al objetivo del premio desde su creación en 2010 y que no es otro que estimular la vanguardia científica y tecnológica en el sector oleícola, calificando al certamen como "una respuesta ejemplar a la necesidad imperiosa de nuestro tejido oleícola de abrazar la innovación disruptiva y transformadora como camino inexorable para alcanzar el éxito en nuestra agricultura, en nuestro olivar".

En este sentido, ha señalado que la alianza entre la Universidad de Jaén y la compañía oleícola Castillo de Canena se sustenta sobre un pilar fundamental: el compromiso compartido de modernizar y fortalecer el sector agrícola y la agroindustria.

El acto ha contado además con las intervenciones de Francisco Vañó Cañadas, director general del Grupo Castillo de Canena, así como de la catedrática de Microbiología de la UJA Magdalena Martínez, encargada de recoger el premio. El presidente de la compañía oleícola Castillo de Canena, Luis Vañó Martínez, ha sido el encargado de cerrar el acto.

El grueso de este estudio destaca los efectos positivos de los componentes minoritarios de los Aceites de Oliva Virgen Extra (AOVE) y de los compuestos fenólicos en la microbiota intestinal.

"Nos dimos cuenta que había una serie de diferencias muy claras entre el aceite de oliva virgen extra y el refinado y su efecto en la microbiota intestinal. Esto se debía a los polifenoles", ha explicado Magdalena Martínez.

Ha añaddo que el AOVE tiene una actividad antimicrobiana que recae en estos polifenoles y que son capaces de modular el tipo de microorganismos que crecen en el intestino, favoreciendo a las bacterias autóctonas.

Los polifenoles del AOVE impiden que otras bacterias oportunistas crezcan. Estas bacterias, que se alimentan de nutrientes de fácil asimilación, no tienen una relación respetuosa con nuestra fisiología y causan inflamación en nuestro intestino.

El VIII Premio Internacional de Investigación Oleícola Luis Vañó está convocado por la Empresa Familiar Castillo de Canena con la colaboración de la Universidad de Jaén y la UC Davis Olive Center. Está dotado con un único premio indivisible de 6.000 euros y placa acreditativa para el trabajo ganador, mediante régimen de concurrencia competitiva.