Tráfico detecta más de 80 menores sin sistemas de retención durante la campaña de vigilancia del cinturón en Andalucía

SEVILLA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, además de los de las policías locales, han controlado del 6 al 12 de marzo un total de 74.151 vehículos dentro del dispositivo especial de vigilancia y control del cinturón de seguridad y de los Sistemas de Retención Infantil (SRI), tanto en vías urbanas como interurbanas, cuyos resultados han supuesto la detección de más de 80 menores viajando sin el citado sistema.

En estos siete días se han detectado 1.079 infracciones de conductores o pasajeros que no hacían uso del reglamentario sistema de retención, así como 87 menores que, con una altura inferior o igual a 135 centímetros, viajaban sin hacer uso de este dispositivo de seguridad o lo hacían de manera incorrecta, 67 en los asientos traseros y 20 en los delanteros, según detalla en una nota de prensa.

La DGT recuerda que para evitar este tipo de comportamientos, la Ley de Tráfico y Seguridad Vial ha elevado a 4 los puntos que se pierden por no utilizar el Sistema de Retención Infantil adecuado o no se hace de la manera correcta, del mismo modo que se ha hecho con el no uso del cinturón de seguridad.

Si llevar el cinturón puesto reduce a la mitad el riesgo de muerte en caso de accidente, en el caso de los niños, la utilización de los sistemas de retención es aún más importante, ya que los datos demuestran que nueve de cada diez lesiones infantiles graves o mortales se habrían evitado si se hubieran utilizado los sistemas de retención obligatorios. Además, en caso de accidente, las lesiones se reducen hasta en un 75% con un uso adecuado de los mismos.

En el caso del cinturón de seguridad, de todas las denuncias interpuestas por no utilizarlo, el 72% se produjo en vías convencionales, un dato especialmente preocupante ya que este tipo de vía sigue siendo la más peligrosa y donde mayor número de víctimas mortales se registran.

Si se tiene en cuenta los datos de conductores que no hacía uso del cinturón de seguridad, el 80,3% eran conductores de turismo, el 19,3% conductores de vehículos de mercancías y el 0,4% restante conductores de vehículos públicos (taxi-buses).

Además, el 41,1% de los adultos sancionados que no llevaban puesto el cinturón de seguridad o no lo hacían de la manera correcta eran pasajeros. En concreto, 408 pasajeros, 203 en asientos delanteros y 205 en asientos traseros, fueron también sancionados por este motivo.