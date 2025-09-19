Tráfico habilita un carril adicional para el retorno desde la costa ante las obras en el viaducto de Rules (Granada)

GRANADA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Jefatura Provincial de Tráfico ha habilitado en la N-323 un carril adicional en sentido contrario para facilitar el regreso de las playas ante las obras de reparación del viaducto de Rules en la A-44. Una medida que busca mejorar la fluidez y reducir los tiempos de viaje durante el retorno desde la costa los domingos tras los atascos registrados el pasado fin de semana.

El carril en sentido contrario al habitual se habilitará entre los puntos kilométricos 171 y 168+900 de la N-323 el próximo domingo 21 de septiembre entre las 17,00 y las 22,00 horas aunque los horarios podrán ajustarse en función de las condiciones del tráfico.

Desde el Centro de Gestión del Tráfico del Sureste se realizará un seguimiento continuo de la implementación de esta medida, evaluando su eficacia y realizando los ajustes necesarios para garantizar la seguridad de los desplazamientos.

Tráfico recuerda a los conductores la importancia de respetar en todo momento la señalización temporal y seguir las indicaciones de los agentes de la Guardia Civil de Tráfico, con el fin de que el regreso desde la zona costera sea "lo más seguro y cómodo posible".