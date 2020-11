Tráfico inicia el lunes una campaña de vigilancia y control de transporte escolar y de menores en carreteras andaluzas

SEVILLA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico inicia este lunes una campaña de vigilancia y control de transporte escolar y de menores en carreteras andaluzas que se prolongará hasta el próximo 4 de diciembre, con el objetivo de comprobar que los vehículos dedicados a este tipo de transporte cumplen la normativa establecida.

En un comunicado, señala que la preocupación de la DGT para que el transporte de menores se realice de forma segura lleva a los agentes a realizar permanentemente controles en este tipo de vehículos, en los que además cuentan con la colaboración de policías locales de numerosos ayuntamientos en las vías urbanas de su competencia.

Durante la campaña, se vigilará especialmente que las autorizaciones y documentos que deben tener dichos vehículos sean los correctos para la prestación del servicio, así como verificar que las condiciones técnicas y elementos de seguridad del vehículo sean los que exige la normativa. También se tendrá en cuenta si se cumplen los requisitos especiales del propio conductor, como lo son el permiso de conducción o los tiempos de conducción y descanso.

El pasado mes de febrero se desarrolló una campaña similar en Andalucía en la que fueron controlados 516 vehículos, de los que 288 vehículos (55,8% del total) fueron denunciados por diferentes infracciones. En esta campaña, cabe destacar que ningún conductor dio positivo ni en la prueba de alcoholemia ni en la de drogas, así como que no se produjo ninguna denuncia por exceso de velocidad.

En cuanto a los motivos de las denuncias, las irregularidades administrativas fueron las que mayor número de denuncias generaron, en asuntos como no disponer de la autorización especial para realizar transporte escolar (207 vehículos, el 45,3% del total de vehículos controlados). No tener suscrito un seguro de responsabilidad ilimitado, como exige la ley, dio lugar a 101 denuncias (22,1%). Asimismo, destaca además que 24 de los vehículos controlados, el 5,2% no llevaba la señal de transporte escolar (V-10), obligatoria cuando se realiza este tipo de transporte.

Los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil también comprobaron que 12 vehículos de transporte escolar (2,6%) presentaban deficiencias en las puertas de servicio y emergencias, así como en sus dispositivos de accionamiento. El estado de los vehículos es un factor muy importante en el transporte escolar, detectándose dos vehículos que circulaban sin la Inspección Técnica en vigor (ITV).

Por último, en lo que se refiere al exceso de tiempo de conducción o minoración del descanso, cinco conductores fueron denunciados por este motivo y otros cuatro, por no llevar a bordo del autocar una persona encargada del cuidado de los menores, cuando así procedía.

CINTURÓN DE SEGURIDAD

Debido a la importancia que tiene el cinturón de seguridad en caso de accidente, durante estas campañas se presta especial atención al uso de estos dispositivos de seguridad en aquellos autobuses escolares que los lleven instalados. En la pasada campaña se constató que tan solo dos de los 288 autobuses denunciados (0,44% del total) carecían o no hacían uso del cinturón o SRI.

Según diversos estudios, el uso de un sistema de seguridad en autobuses reduciría las lesiones mortales en un 90% en caso de choque frontal o vuelco, ya que correctamente abrochado evita la proyección del pasajero (adulto o niño) y reduce los impactos en el pecho, abdomen y piernas. Desde octubre de 2007 se deniega la matriculación a cualquier autobús que no lleve instalados estos sistemas de retención.