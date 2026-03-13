El transporte de mochilas de Correos en las principales rutas del Camino de Santiago dará servicio a miles de andaluces

Archivo - Correos activará el transporte de mochilas en las principales rutas del Camino de Santiago a partir del 16 de marzo. - CORREOS - Archivo

SEVILLA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Correos va a activar el transporte de mochilas en las principales rutas jacobeas del Camino de Santiago de España y Portugal que dará servicio a miles de andaluces a partir del 16 de marzo.

Según ha informado Correos en una nota, este servicio "facilita el recorrido y mejora la experiencia de miles de personas peregrinas procedentes de Andalucía". Según la Oficina de Acogida al Peregrino, Andalucía encabeza el número de personas peregrinas desde hace varios años y, en 2025, volvió a situarse como "la comunidad española con mayor participación", alcanzando los 53.805 peregrinos. Esta cifra supone un incremento del 3% respecto a 2024, cuando se contabilizaron 52.233 andaluces realizando el Camino.

De este modo, el peregrino puede contratar su traslado de equipajes en el Camino Francés desde Roncesvalles y Somport, en el Camino del Norte desde Irún, en el Camino Primitivo desde Oviedo, en el Camino Inglés desde Ferrol, en el Camino de Invierno desde Ponferrada, en la Vía de la Plata-Camino Sanabrés desde Ourense y en el Camino a Fisterra y Muxía.

También en la ruta jacobea portuguesa, que Correos ha decidido ampliar en este 2026 debido a su creciente demanda. Por tanto, los peregrinos cuentan también con el transporte de mochilas en el Camino Portugués desde Oporto, tanto por el Camino Central como por el de la Costa, incluida la Variante Espiritual.

Concretamente, el funcionamiento del servicio consiste en recoger el equipaje a partir de las 8,00 de la mañana en el alojamiento indicado y Correos lo deposita en el siguiente albergue, hostal u hotel antes de las 14,30 horas. Así, los peregrinos pueden recorrer las diferentes etapas sin necesidad de cargar con todas las pertenencias, llevando solo lo imprescindible para pasar el día.

Asimismo, el Paq Mochila puede contratarse a través de un sencillo formulario disponible en nueve idiomas. Además, al llegar a Santiago de Compostela los peregrinos pueden beneficiarse del servicio de consigna que Correos ofrece en la oficina de Rúa do Franco, a dos minutos de la Plaza del Obradoiro, disponible de lunes a domingo.

Además del Paq Mochila y la consigna, los peregrinos disponen de otros servicios como el envío de bicicletas, el envío de maletas y paquetes o envío de bastones o bordones de vuelta a sus ciudades de origen.

Por último, en la página web de 'El Camino con Correos' el peregrino podrá encontrar dónde dormir en un buscador con más de 4.000 alojamientos, consultar la descripción de las Rutas Jacobeas más populares o los más de 300 consejos de qué ver y hacer en el Camino.