El transporte urbano por autobús disminuye un 3,1% en mayo en Andalucía

Archivo - Autobús de Tussam en imagen de archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El número de viajeros en transporte urbano por autobús cayó un 3,1% en mayo en Andalucía respecto al mismo periodo del año anterior hasta registrar una cifra de 24.321.000 pasajeros frente a un aumento del 0,8% a nivel nacional, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). A pesar de la caída, se trata del segundo mejor dato de viajeros en autobús en un mes de mayo en la región de la serie histórica.

País Vasco (+5,3%) Canarias (+5,2%) y Asturias (+4,1%) fueron las que registraron mayores subidas del transporte urbano por autobús entre las comunidades sobre las que informa el INE, mientras que en el lado contrario se situaron Andalucía, Comunitat Valenciana y Extremadura con retrocesos de un 3,1%, 0,6% y un 0,5%, respectivamente. A fin de mantener el secreto estadístico, no se publican los datos de las comunidades autónomas de Islas Baleares, Cantabria, Comunidad Foral de Navarra y La Rioja y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

En cuanto a las ciudades andaluzas, un total de 2,09 millones de viajeros usaron el metro en Sevilla (un 17% interanual) y otros 8,07 millones (10,7% interanual), el autobús. Mientras, en el caso de Málaga, 1,68 millones optaron por el metro (un 0,5% interanual) y otros 4,77 millones (1,9% interanual) lo hicieron por el autobús.