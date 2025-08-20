Transportes avanza en las expropiaciones para mejorar la conectividad ferroviaria entre Antequera (Málaga) y Granada

Viaducto de Salar, en el tramo variante de Loja-Valle del Genil. - MINISTERIO DE TRANSPORTES

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha iniciado los procedimientos expropiatorios asociados al proyecto de construcción del tramo variante de Loja-Valle del Genil y al proyecto para la duplicación de la línea de Alta Velocidad Antequera-Granada, en el tramo bifurcación Archidona-bifurcación La Chana.

En una nota, el departamento que dirige Óscar Puente ha valorado estas dos "actuaciones estratégicas" en la línea de alta velocidad Antequera (Málaga)-Granada a la hora de mejorar la conectividad ferroviaria en Andalucía oriental.

En este sentido, han especificado que ambas intervenciones se enmarcan en los trabajos impulsados por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para reforzar la conexión ferroviaria entre Antequera, Granada y Almería, mejorar su integración en el Corredor Mediterráneo, y aumentar la capacidad y frecuencia de los servicios ferroviarios.

Asimismo, forman parte de la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030 desarrollada por el Ministerio y mediante la que se impulsa una red ferroviaria más eficiente, conectada y sostenible.

DUPLICACIÓN DE VÍA ARCHIDONA-LA CHANA

En este tramo, la plataforma ferroviaria está dimensionada para albergar una segunda vía, por lo que Adif AV licitó el pasado mes de mayo la adquisición de más de 80.000 traviesas.

Estas se destinarán al montaje de una nueva vía de ancho estándar, paralela a la vía existente y ya en servicio, a lo largo de 46 kilómetros de la línea de alta velocidad (LAV) Antequera-Granada, en el tramo comprendido entre bifurcación Archidona y bifurcación Riofrío, así como entre el puesto de banalización (PB) de Íllora (instalación técnica para que los trenes cambien de vía) y bifurcación La Chana.

La duplicación de este tramo contribuirá a mejorar la capacidad de explotación de la LAV existente, lo que posibilitará un incremento de frecuencias y una mejor gestión del tráfico ferroviario

VARIANTE DE LOJA

El tramo variante de Loja-Valle del Genil, cuyo procedimiento expropiatorio se inicia ahora, es uno de los cuatro tramos en que se ha dividido toda la actuación en la Variante de Loja.

En cuanto al resto de tramos, la variante de Loja-Riofrío está en construcción desde 2024, la variante de Loja-A92 arrancó sus obras este año, y el tramo correspondiente al viaducto sobre la línea convencional Bobadilla-Granada está ya concluido.

Dotada de plataforma para vía doble en ancho estándar, la variante de Loja reducirá los tiempos de viaje en las relaciones ferroviarias con Granada, a través de un nuevo trazado en el entorno de la localidad lojeña, diseñado con parámetros de alta velocidad.

Para acometer la duplicación, será necesaria la ocupación temporal de una superficie total de 41.913 metros cuadrados en los municipios de Archidona (17.604 metros cuadrados) e Íllora (24.309 metros cuadrados), todos ellos en suelo rural.

No se prevén expropiaciones en pleno dominio ni imposición de servidumbres en estos tramos, dado que las actuaciones requieren únicamente ocupaciones temporales en zonas auxiliares para acopio de materiales, instalaciones de obra y accesos temporales.

En el caso de la variante de Loja, se prevén 565.888 metros cuadrados de expropiación en pleno dominio, de los cuales 222 metros cuadrados son el suelo urbano. Además, se dispondrán 32.706 metros cuadrados para imposición de servidumbres y 82.351 metros cuadrados para ocupaciones temporales, todo en suelo rural.

Las dos resoluciones de la Dirección General del Sector Ferroviario abren el periodo de información pública y convocan a los propietarios de los bienes y derechos afectados a los levantamientos de las actas previas a la ocupación, que tendrán lugar durante las dos primeras semanas de octubre.