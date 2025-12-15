Transportes licita por 4,6 millones la renovación y mejora de diez pasos a nivel en las provincias de Jaén y Granada

Un paso a nivel en el término de Cabra del Santo Cristo. - MINISTERIO DE TRANSPORTES

JAÉN 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha licitado por 4,6 millones de euros (IVA incluido) la renovación y mejora de la protección de diez pasos a nivel situados en las provincias de Jaén y Granada, en las líneas de ancho convencional Linares Baeza-Almería y Moreda-Granada.

El objetivo de esta actuación, licitada a través de Adif, es incrementar las condiciones de seguridad de la infraestructura, tanto para el tráfico ferroviario como para el viario, según ha informado este lunes el Ministerio.

Por un lado, se renovarán las instalaciones de cinco pasos a nivel que tienen protección tipo A3 (señalización luminosa, acústica y semibarreras), ubicados en los municipios jiennenses de Jódar y Cabra del Santo Cristo (dos) y en los granadinos de Guadahortuna y Píñar.

Asimismo, se dotará de nuevos sistemas de protección de clase A2 (señalización luminosa y acústica que se activa de forma automática con la aproximación del tren) a otros cinco pasos a nivel situados en las localidades jiennenses de Baeza y Cabra del Santo Cristo (dos) y en Iznalloz y Morelábor, en Granada.

La mejora de estos diez pasos a nivel podrá ser cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder). Esta actuación se engloba en los trabajos que viene realizando el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible "para mejorar y desarrollar la red ferroviaria" en ambas provincias.

Así, recientemente, en Jaén, se ha adjudicado el estudio informativo para conectar el corredor Córdoba-Jaén con la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. Está prevista una inversión de unos 400 millones en esta actuación que pretende acercar Jaén a la alta velocidad y reducir los tiempos de viaje con Madrid en más de 50 minutos, conectando ambas ciudades en tres horas.

También se han adjudicado por más de dos millones de euros los estudios y proyectos para la integración ferroviaria en Jaén capital; mientras que en mayo se adjudicaron por otros cuatro millones de euros los trabajos para mejorar la movilidad en el entorno de la estación de Jaén.

En cuanto al transporte ferroviario de mercancías, en verano se licitó por importe superior a 14 millones de euros las obras de adecuación a los servicios de Autopista Ferroviaria en la provincia jiennense.

Con respecto a la granadina, el Ministerio ha destacado el desarrollo de la doble vía de alta velocidad entre Antequera y Granada, donde el Gobierno ha autorizado hace un mes la licitación por 13,4 millones de euros la electrificación de 46 kilómetros.

Como punto clave de esta conexión, ha señalado los avances en la construcción de la variante de Loja, que "ha recibido un impulso definitivo" con la adjudicación por 283,3 millones de euros para la construcción de la plataforma del tramo Valle del Genil.