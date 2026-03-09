Transportes licita la instalación del sistema de telemando de energía en el tramo Ronda-Algeciras por 10,64 millones

Archivo - Tramo renovado entre Almoraima-Algeciras de la línea Bobadilla-Algeciras. - MINISTERIO DE TRANSPORTES - Archivo

MADRID 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha licitado, a través de Adif, el contrato para la instalación del sistema de telemando de energía en el tramo Ronda-Algeciras de 106 kilómetros, perteneciente a la línea Bobadilla-Algeciras, con un presupuesto de licitación de 10,64 millones de euros (IVA incluido).

Según ha indicado en una nota, el objetivo principal de esta actuación es la ejecución de las instalaciones para el control remoto en tiempo real de los aparatos relacionados con el suministro, transporte y consumo de energía eléctrica a través de la catenaria, lo que permitirá garantizar la fiabilidad y operatividad de la instalación que aporta electricidad a los trenes para circular.

Las instalaciones objeto del contrato se distribuyen a lo largo del recorrido de este tramo ferroviario, en las provincias de Málaga y Cádiz, dentro de los términos municipales de Ronda, Arriate, Benaoján, Jimera de Libar, Cortés de la Frontera, Gaucín, Jimena de la Frontera, Castellar de la Frontera, San Roque, Los Barrios y Algeciras, según ha indicado.

Asimismo, ha señalado que este contrato está dividido en dos fases diferenciadas, una primera fase de ejecución de las obras, con una duración estimada de 24 meses, y una segunda fase posterior durante la que se realizará el mantenimiento preventivo y correctivo de estas instalaciones durante otros 24 meses.

El Ministerio ha señalado que se avanza así en el plan de renovación integral de la línea Bobadilla-Algeciras que, además de la renovación de la vía, comprende la implantación del tercer carril, su electrificación y la ampliación de apartaderos. Hasta la fecha se ha movilizado una inversión de 513 millones de euros a través de Adif.

Con estas actuaciones se reforzará la fiabilidad y la capacidad de la infraestructura para acoger mayor tráfico, fundamentalmente de mercancías, en una línea estratégica que conecta con el Puerto de la Bahía de Algeciras, el mayor del país, vértice de los Corredores Atlántico y Mediterráneo e itinerario de la Autopista Ferroviaria Algeciras-Zaragoza, ha explicado la Ministerio.

El Ministerio ha indicado que mientras se completa la renovación de vía, el plan de modernización avanza en otros ámbitos como la renovación de sistemas, por lo que está en marcha la instalación de las telecomunicaciones móviles GSM-R y del bloqueo automático (sistema que garantiza la distancia entre trenes) en el tramo Bobadilla-Ronda, una vez que ya se completó entre Ronda y Algeciras.

Igualmente, ya se han contratado los trabajos de modernización de la señalización entre Ronda y Algeciras con la implantación del sistema de protección del tren ASFA digital.