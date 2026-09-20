Trasladados al Hospital dos hombres de 26 y 30 años heridos en un accidente en la Glorieta de Poniente de Córdoba

Ambulancia del Centro de Emergencias Sanitarias 061 (imagen de archivo) - EMERGENCIAS 112 ANDALUCÍA

CÓRDOBA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas en un accidente de tráfico la mañana de este domingo en Córdoba y posteriormente trasladados al Hospital Reina Sofía.

Según ha detallado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía consultado por Europa Press, a las 5,50 horas han recibido el aviso de un incidente con un solo vehículo implicado se había producido en el kilómetro cinco de la A-3050, en la Glorieta de Poniente, por el que dos hombres, de 26 y 30 años han tenido que ser excarcelados.

Hasta el lugar se han desplazado agentes de la Policía Local, del Servicio de Bomberos municipal y sanitarios del 061 que han trasladado a los heridos al Hospital Reina Sofía.