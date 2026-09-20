Trasladados al Hospital dos hombres de 26 y 30 años heridos en un accidente en la Glorieta de Poniente de Córdoba

Ambulancia del Centro de Emergencias Sanitarias 061 (imagen de archivo)
Ambulancia del Centro de Emergencias Sanitarias 061 (imagen de archivo) - EMERGENCIAS 112 ANDALUCÍA
Europa Press Andalucía
Actualizado: domingo, 20 septiembre 2026 10:39
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CÓRDOBA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas en un accidente de tráfico la mañana de este domingo en Córdoba y posteriormente trasladados al Hospital Reina Sofía.

Según ha detallado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía consultado por Europa Press, a las 5,50 horas han recibido el aviso de un incidente con un solo vehículo implicado se había producido en el kilómetro cinco de la A-3050, en la Glorieta de Poniente, por el que dos hombres, de 26 y 30 años han tenido que ser excarcelados.

Hasta el lugar se han desplazado agentes de la Policía Local, del Servicio de Bomberos municipal y sanitarios del 061 que han trasladado a los heridos al Hospital Reina Sofía.

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