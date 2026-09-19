Muere un motorista tras salirse de la carretera N-340 a su paso por Adra (Almería)

Archivo - Cádiz.-Sucesos.- Fallece un buzo de 55 años tras ser rescatado en la costa de Tarifa - 112 ANDALUCÍA - Archivo

ALMERÍA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un motorista ha fallecido en la tarde de este sábado tras salirse de la carretera en el término municipal de Adra (Almería), según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía.

En una nota, la sala coordinadora ha detallado que un ciudadano ha alertado al 112 del accidente, que se ha producido sobre las 17,10 horas, en la llamada pedía ayuda porque una moto se había salido de la calzada, en el kilómetro 386 de la N-340.

Desde el 11,2 se ha activado a la Guardia Civil de Tráfico, al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, a la Policía Local, a Protección Civil y a Mantenimiento de Carreteras. Fuentes sanitarias han confirmado el fallecimiento de un varón de 35 años en este accidente.