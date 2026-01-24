Trasladan desde Adamuz (Córdoba), remolcándolos por la vía, los vagones del Iryo en mejores condiciones

Una locomotora de Adif remolca por la vía los cinco vagones del tren Iryo que están en mejores condiciones. - GUILLERMOS MORALES-EUROPA PRESS

Los cinco vagones del tren Irio que no descarrilaron el pasado domingo en el siniestro ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba), siendo, por tanto, los que están en mejores condiciones, están siendo ya transportados, desde el lugar del accidente y en dirección Madrid, remolcados por una locomotora de Adif a través de la propia vía férrea.

Entre tanto, los otros tres vagones del Iryo que sí descarrilaron y que presentan mayores daños, permanecen en la zona del siniestro, pero ya apartados de las vías de alta velocidad, sin que haya previsto, por el momento, su traslado desde el lugar.

En cuanto al otro tren implicado en el siniestro, el Alvia, tampoco queda ya ningún vagón del mismo sobre las vías, salvo restos de los que sufrieron los daños más graves, tras su choque con el Iryo y posterior descarrilamiento.

Continúan, por tanto, los trabajos de retirada de esos restos y de limpieza del entorno de las vías, siendo todo ello previo a la labor de la reposición de los tramos de vías que resultaron dañadas, cuando no arrancadas como consecuencia directa del desarrilamiento inicial del tren Iryo y del choque con el mismo del tren Alvia y su posterior desarrilamiento.

Esa es la tarea que se desarrolla, para lograr abrir de nuevo para la circulación de trenes de alta velocidad este tramo de la línea que conecta a Andalucía con Madrid, aunque, según han indicado ya desde Adif, antes de empezar a recuperar la infraestructura y tras la preceptiva retirara de los restos de los convoyes del Iryo y del Alvia involucrados en el accidente, será preciso hacer una valoración de los daños y empezar a reconstruir todos los elementos dañados.

