Trasladan al hospital un hombre atrincherado que amenazaba con causar daños en su vivienda en Nigüelas (Granada)

Imagen de un agente de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

GRANADA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha resuelto el operativo desarrollado este sábado en la localidad de Nigüelas (Granada), donde una persona ha sido trasladada al hospital tras haberse atrincherado en su domicilio arrojando objetos a la vía pública y amenazando con causar daños en el inmueble.

Según ha informado la Benemérita en una nota, la actuación, coordinada por la Guardia Civil, ha contado con la intervención de Unidades de Seguridad Ciudadana, Equipo de Negociación y con Tedax-NRBQ en alerta preventiva. Así, ha señalado que la negociación ha resultado "clave" para que la persona abriese la puerta, momento en el que efectivos de la Usecic han podido intervenir y proceder a su control.

Tras la resolución del incidente, servicios sanitarios lo han atendido de inmediato. La actuación se ha desarrollado sin que se hayan producido daños personales. El aviso llegó pasadas las 08,00 horas y la actuación se ha prolongado hasta las 13,45 horas, momento en el que se ha procedido al control de esta persona.