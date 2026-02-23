Trasplantan este martes 22 olivos que crecerán en la Alhambra de Granada como símbolo de paz en el Mediterráneo

Archivo - Los presidentes del Senado y del Congreso, Pedro Rollán y Francina Armengol, plantan ejemplares de olivo en el Palacio de Carlos V el pasado 2 de abril - Álex Cámara - Europa Press - Archivo

GRANADA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Alhambra de Granada traslada este martes alrededor a los 22 olivos propios de sus territorios en distintos puntos del entorno del Mediterráneo que se plantaron en abril como símbolo universal de la paz, en una iniciativa con la que se ponían las bases del denominado Jardín de la Paz en el recinto alhambreño.

A principios del pasado abril en el Foro sobre el Futuro del Mediterráneo, que fue inaugurado oficialmente el Rey Felipe VI, los presidentes del Congreso y el Senado, Francina Armengol y Pedro Rollán, participaron en el Palacio de Carlos V en la plantación en macetas, que ahora, con un retraso sobre lo inicialmente previsto y una vez han pasado las borrascas, según han apuntado fuentes consultadas por Europa Press en el Patronato de la Alhambra de Granada, se trasplantan.

Según ha detallado este lunes el Patronato de la Alhambra, el lugar "definitivo" donde crecerán es el entorno de los Alixares. Con representantes parlamentarios de distintas regiones mediterráneas, su plantación en abril simbolizó "el compromiso compartido con la paz, la cooperación y el diálogo entre culturas".

La iniciativa 'El Jardín de la Paz: El olivo como símbolo universal de paz' contó en abril pasado con jardineros de la Alhambra para el proceso de plantación de estas especies traídas desde el Banco de Germoplasma de la Universidad de Córdoba, en envases de vivero, que se trasplantaron a macetas tradicionales de barro en que se aclimatarán durante aproximadamente nueve meses antes de su ubicación definitiva en el entorno del jardín de los Alixares.

Los territorios sin una variedad específica de olivo han utilizado la picual para la plantación como cortesía de Andalucía al ser la más típica de la comunidad, han detallado desde la organización del Foro sobre el Futuro del Mediterráneo tras la intervención de las autoridades.

Según apuntó en su día la consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, todos los olivos "son iguales" y diferentes a la par y, como "todas las regiones" mediterráneas, "comparten raíces, hojas, frutos" así como "pasado, presente y futuro", por lo que, según agregó, hay que "seguir regando y cuidando este milenario y fértil tronco común".

El Patronato de la Alhambra ha indicado este lunes que estos ejemplares de olivo, árbol universalmente asociado a la concordia, quedaron en abril en una ubicación provisional, con el compromiso de ser trasladados a su emplazamiento definitivo "una vez concluidos los trabajos técnicos necesarios para su correcta integración paisajística".

Nueve meses después, esos ejemplares arraigados ya en la memoria reciente del monumento serán reubicados en el denominado Jardín de la Paz. El gesto no solo completa el ciclo iniciado en abril, sino que consolida "un espacio cargado de significado, donde el símbolo se transforma en paisaje permanente".

El acto de traslado supone, así, la continuidad natural de una imagen que dio la vuelta a los medios: la de las delegaciones mediterráneas plantando juntos un árbol milenario en el corazón del monumento. Ahora, esos mismos olivos pasan a formar parte estable del entorno, reforzando "el mensaje de entendimiento y convivencia que inspiró su plantación", han incidido desde la Alhambra.