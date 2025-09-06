El tren turístico de Granada dejará de pasar desde el 17 de septiembre por la Carrera del Darro

Archivo - Los ediles de Presidencia y de Movilidad de Granada, Jorge Saavedra y Ana Agudo, en una foto de archivo. - AYUNTAMIENTO - Archivo

GRANADA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El tren turístico de Granada modificará su recorrido desde el 17 de septiembre, fecha en la que se celebra la Semana Europea de la Movilidad, y dejará de pasar por la Carrera del Darro para "dar respuesta a una reivindicación histórica de los vecinos, reforzar la seguridad vial" en dicha zona y "mejorar la convivencia entre residentes y visitantes en los barrios de mayor afluencia turística".

De esta manera, y según ha informado el Ayuntamiento de Granada en una nota este sábado, el nuevo itinerario aprobado reduce el trazado actual de 10.744 a 10.248 kilómetros --496 menos-- y tendrá una duración estimada de dos horas y 20 minutos por expedición, evitando su tránsito por la Carrera del Darro, la Cuesta del Chapiz y la calle Pagés, vías donde "la coexistencia de peatones y el paso de vehículos generaba dificultades y riesgos".

Desde el consistorio defienden así que, con esta modificación, "se garantiza que los vecinos de los barrios más transitados puedan mantener su vida cotidiana sin renunciar a la actividad turística que dinamiza la ciudad".

La concejala de Movilidad, Ana Agudo, ha subrayado que esta medida es "fruto del compromiso del Ayuntamiento con los vecinos". "Era imprescindible atender esta demanda y garantizar que los barrios más visitados puedan hacer vida normal mientras los turistas disfrutan de la ciudad", ha declarado en esa línea.

Desde el Ayuntamiento detallan que se trata del cuarto cambio de recorrido desde la puesta en funcionamiento del tren turístico en 2013 --el último en 2018 con la ampliación hasta el Monasterio de la Cartuja-- y, en esta ocasión, el proceso ha estado "condicionado por las restricciones del contrato vigente", que establecía pasos obligados como Plaza Nueva, lo que ha requerido "un amplio trabajo de consenso con diferentes colectivos ciudadanos y la Gremial".

La modificación ha sido analizada y validada en el Observatorio de la Movilidad, donde se recogieron las aportaciones de colectivos y miembros de este órgano municipal, explica el Ayuntamiento.

ITINERARIO ALTERNATIVO

El itinerario alternativo discurrirá por Reyes Católicos en sentido descendente hasta calle Alhóndiga, plaza de la Trinidad, calle Duquesa, Colegios, Arandas, Santa Paula, Real de Cartuja y carretera de Murcia, entre otras vías, hasta alcanzar el mirador de San Cristóbal.

Una vez implantado el cambio, el tren turístico contará con diez paradas a lo largo de la ciudad; en concreto, Alhambra-Generalife, Alhambra-Puerta de la Justicia, Plaza Nueva, Alhóndiga, Plaza de la Trinidad, Mirador de San Cristóbal, Capitán Moreno-Arco de Elvira, Reyes Católicos, calle Molinos-Campo del Príncipe y Carmen de los Mártires.

Asimismo, la edil ha apuntado que se trata de una solución temporal, y ha señalado que "Granada necesita un transporte turístico adaptado a su realidad patrimonial y vecinal, y por eso estamos trabajando en un modelo más equilibrado, moderno y sostenible". "Nuestro objetivo es que el tren turístico siga siendo un aliado del turismo, pero también de los vecinos y de la protección de nuestro patrimonio", ha remachado para concluir.