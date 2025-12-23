Tres afectados por humo en el incendio de una vivienda en Arroyo del Ojanco (Jaén)

Archivo - Vehículos en el Parque de Bomberos de Jaén. - BOMBEROS JAÉN - Archivo

JAÉN 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Tres personas de entre 58 y 61 años de edad han precisado evacuación a un centro sanitario tras afectadar en el incendio de una vivienda registrado en la tarde de este lunes 22 de diciembre en la localidad jiennense de Arroyo del Ojanco, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

Un aviso recibido sobre las 14.50 horas alerta de un incendio en una vivienda en la calle Triana, por lo que se activó de inmediato a efectivos de Bomberos, Guardia Civil, Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061 y Policía Local.

Según han confirmado fuentes sanitarias, dos hombres de 58 y 61 años de edad y una mujer de 60 han resultado afectadas por inhalación de humo y evacuadas al Centro de Alta Resolución de Sierra de Segura.

Por su parte, los bomberos han detallado que las llamas han afectado a la cocina del inmueble.