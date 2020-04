Tres colegios de Torredelcampo (Jaén), Sevilla y Cádiz pasan a la fase nacional del concurso escolar de la ONCE

Trabajo ganador a nivel de Andalucía del concurso escolar del Grupo Social ONCE en categoría B

SEVILLA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El colegio 'San Isidoro' de Torredelcampo (Jaén) en la categoría A (3º y 4º de Primaria), el 'José María del Campo' de Sevilla en la B (5º y 6º de Primaria) y el 'María Auxiliadora' de Cádiz en la C (ESO y FP Básica), se han proclamado ganadores de la fase autonómica de la 36 edición del concurso escolar del Grupo Social ONCE y pasan a la fase nacional.

En esta ocasión, el certamen invita a los docentes y estudiantes a aportar ideas para diseñar banderas e himnos por la inclusión de las personas con discapacidad, según detalla la ONCE en una nota de prensa. Los ganaderos de la fase nacional se conocerán antes del 30 de abril.

En total, han concursado 40.588 andaluces, que han conformado 1.662 grupos de trabajo, coordinados por 458 profesores de 365 centros educativos. En España, han sido 157.451 alumnos los que han participado.

El trabajo de los alumnos torrecampeños ha llevado por título 'Código por la inclusión'. En una primera fase han estudiado los colores y los han asociado a emociones, objetos, formas, sensaciones, tactos y gustos, según han explicado en la descripción de su trabajo.

El de los ganaderos del 'José María del Campo' de Sevilla se titula 'El motor de la inclusión' y está compuesto por engranajes interdependientes e irreemplazables para visualizar la discapacidad visual, auditiva o psíquica, accesibilidad universal y movilidad reducida, acompañados de valores como la humildad, autoestima, comprensión, paz, amor, integridad, generosidad, amabilidad, simpatía, voluntad, lealtad, libertad, felicidad, ayuda, alegría, empatía, compañerismo, amistad, ilusión, igualdad, esperanza, aceptación, respeto, cariño y positivismo.

Todos estos valores están incluidos en su bandera. "Aunque pensamos, que siempre se pueden añadir engranajes, pero nunca, nunca quitar porque cuando a un motor le falta una pieza, éste no funciona, y por lo tanto no existiría la Inclusión", explican los alumnos en la descripción de su trabajo.

En la categoría C, la bandera lleva por título 'Nuestra unión'. Sus autores han querido implicar a todas las personas con capacidades especiales que en algún momento de sus vidas han sufrido la exclusión "para hacer posible que estas situaciones no ocurran", sostienen los alumnos gaditanos.

En el centro han ubicado el símbolo de la accesibilidad universal con una textura de fieltro y alrededor de este, en forma de círculos, simulando una bola del mundo, hay una serie de muñecos unidos con texturas suaves y algunos de ellos de purpurina que representan a las personas con capacidades diferentes.

Bajo el lema 'ONCE upon a time. La mirada de todos', este programa de sensibilización educativa ha propiciado trabajar en el aula de manera activa "el cambio de actitudes, la convivencia respetuosa y reflexionar sobre cuestiones que tienen que ver con su entorno social más cercano", según indica la organización.

El jurado de Andalucía, presidido por el delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, ha estado compuesto por la presidenta del Consejo Territorial de la ONCE, Isabel Viruet; el presidente del Cermi en Andalucía, Antonio Hermoso; el presidente de la Mesa del Tercer Sector en Andalucía, Manuel Sánchez; el jefe de prensa de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, Javier Delgado; el jefe de prensa del Parlamento de Andalucía, Juan Luis Lara; la jefa de Sociedad de Canal Sur Televisión, Inmaculada Casal; y la directora pedagógica del Centro de Recursos Educativos de la ONCE en Sevilla, Carmen de Miguel.

FORMATO DEL CONCURSO

El concurso ha propuesto diseñar una bandera y un himno por la inclusión y la transformación social, elementos que serán clave en la Cumbre Mundial de la Ceguera que tendrá lugar en Madrid. La asamblea, que se ha aplazado a 2021 por el impacto de la pandemia del coronavirus, reunirá a más de 1.500 personas ciegas de todo el mundo y convertirán a Madrid en la capital mundial de la ceguera, y en la que los escolares y docentes ganadores tendrán un papel muy relevante con sus trabajos, llevando la #inclusionXbandera.

En el 36 concurso escolar del Grupo Social ONCE han participado todos los escolares de los centros educativos españoles públicos, concertados y privados, desde Educación Primaria hasta Bachillerato, además de Educación Especial y Formación Profesional (FP).

La participación se ha realizado por aulas completas (un trabajo-un aula) dirigidas por un docente. Los estudiantes de Primaria, Secundaria (ESO), FP Básica y Educación Especial (categorías A, B, C y E) han tenido que diseñar una bandera que refleje el movimiento por la inclusión. La bandera ha sido titulada y para facilitar la accesibilidad al trabajo incorpora una audiodescripción con una duración máxima de un minuto. Para su elaboración, los participantes han podido seleccionar recortes de revistas y periódicos, utilizar imágenes de Internet, hacer fotos ellos mismos o realizar una mezcla de las opciones anteriores.

Por su parte, los estudiantes de FP y Bachillerato (Categoría D) han presentado un himno que, para ellos, represente el movimiento social por la inclusión y con una duración máxima de 2,30 minutos. Desde la web del concurso se ha puesto a disposición de los participantes varias bases musicales para elegir una o fusionar varias y ponerle letra. El himno se ha acompañado de un título, que no superará los 140 caracteres, y un texto con la letra para que sea más accesible.