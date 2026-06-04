Tres detenidos al desmantelar un punto de venta de droga en Úbeda (Jaén)

Imagen de lo intervenido en los registros - CNP

JAÉN 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a tres personas en el marco de una operación desarrollada en Úbeda (Jaén) para desmantelar un punto de venta de droga.

La investigación comenzó hace varios meses, cuando se detectó un punto de venta de sustancias estupefacientes en una conocida calle de Úbeda. Se han llevado a cabo numerosas vigilancias y seguimientos de los implicados hasta la identificación de los miembros del grupo.

Según ha informado la Policía, la persona que supuestamente dirigía el punto de venta era un miembro del conocido clan de los Pikikis. De los otros dos detenidos, uno se encargaba de transportar los estupefaciente y abastecer el punto de venta y otro, se encargaba de realizar físicamente los pases de las drogas.

Una vez identificadas los responsables de este punto de venta de droga, se solicitó del Juzgado de Instrucción número 1 de Úbeda, la autorización de entrada y registro en tres domicilios, lográndose la detención de los tres implicados.

En los registros se intervinieron 150 gramos de cocaína, unos 250 gramos de marihuana, efectos e instrumentos utilizados para el tráfico de estupefacientes, dinero en efectivo, así como una carabina del calibre 22, que provenía de un robo en un domicilio.