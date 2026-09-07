Tres detenidos y un investigado por el incendio forestal de Cerro Muriano en Córdoba en julio

Archivo - Imágenes del incendio forestal en Cerro Muriano. - Guillermo Morales - Europa Press - Archivo

CÓRDOBA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Equipo de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba ha detenido a tres personas e investigado a una cuarta como presuntas responsables de un delito de incendio forestal ocurrido el pasado 24 de julio en el término municipal de Córdoba, concretamente en la zona de Cerro Muriano, paraje Torreárboles.

Según señala la Benemérita en una nota, el incendio se originó cuando un camión, dedicado al transporte de pacas de paja, que circulaba por la carretera N-432 comenzó a arder y, posteriormente, el fuego se propagó al medio natural, dando lugar al incendio forestal. Tras una intensa labor de control y extinción del incendio que duró varios días y en la que participaron numerosos medios terrestres y aéreos.

El resultado final fue una superficie forestal afectada de 189,90 hectáreas, de las cuales 6,5 se encontraban enclavadas en la Zona Especial de Conservación (ZEC) Guadalmellato, zona protegida que destaca por la diversidad de sus hábitats, entre los que se encuentran dehesas, bosques de ribera y formaciones de monte mediterráneo, y constituye el hábitat de especies protegidas como el águila imperial ibérica y el búho real.

La Agencia de Emergencias de Andalucía decretó el nivel 1 de emergencias del Plan Infoca, llevándose a cabo la evacuación y desalojo de 273 personas de urbanizaciones y viviendas aisladas. Según informe emitido por la Junta de Andalucía, el coste de la extinción supera los 800.000 euros.

Así las cosas, según la competencia exclusiva de protección de la naturaleza encomendada a la Guardia Civil en la L.O. 2/1986, el Seprona de la Guardia Civil de Córdoba inició una investigación centrada en determinar las causas que provocaron que el camión comenzara a arder y que, posteriormente, el fuego se propagara al terreno forestal.

Tras múltiples hipótesis analizadas por los agentes se descartó que la mercancía, o condiciones del transporte de ésta, pudieran haber originado el siniestro, contando en ese sentido con un informe elaborado por especialistas en Transportes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, pertenecientes al Subsector de Tráfico de Córdoba. En él que se concluía que el transporte se adecuaba a la normativa aplicable en la materia, sin observarse ninguna circunstancia que permitiera vincular la mercancía transportada con el origen del incendio iniciado en la cabina tractora.

Por tanto, la investigación se centró en determinar si el incendio podía haber tenido un origen estructural en la cabina del camión, por lo que se solicitó apoyo del Equipo de Investigación de Siniestros de Incendios (ESIN) de la Policía Judicial de la Guardia Civil, determinando en su informe que el punto de inicio del fuego fue la instalación de un inversor de corriente/potencia conectado directamente a la batería del vehículo, pudiendo alcanzar este tipo de aparatos elevadas temperaturas.

Siguiendo con las gestiones de averiguación, los agentes confirmaron que, según la legislación vigente, este tipo de instalación no es homologable, ni autorizable, para esta clase de vehículo de transporte, por lo que, procedieron a la detención de tres personas y a la investigación de una cuarta, todos ellos trabajadores y administrador de la empresa titular del camión, como presuntos responsables de un delito de incendio forestal.

Los detenidos y el investigado han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente, habiéndose remitido igualmente las diligencias instruidas a la Fiscalía de Medio Ambiente de Córdoba.