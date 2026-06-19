Tres detenidos y un investigado en Córdoba tras la muerte de un varón en una reyerta en Santa Rosa

CÓRDOBA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha culminado una exhaustiva investigación que ha permitido esclarecer un homicidio ocurrido en septiembre de 2025 en la ciudad de Córdoba, concretamente en la zona de Santa Rosa. La operación se ha saldado con la detención de tres personas y la imputación de una cuarta como presuntos autores de un delito de homicidio. Uno de los investigados permanece en prisión provisional por estos hechos.

Según ha informado el Cuerpo Nacional de Policía, los hechos se remontan a una reyerta que tuvo lugar en la barriada de Santa Rosa, en la que una persona resultó gravemente herida en las inmediaciones de Cruz de Juárez. Tras permanecer ingresada en el centro hospitalario, la víctima falleció pocos días después a consecuencia de la gravedad de las lesiones sufridas.

Desde el primer momento, los agentes de la Comisaría Provincial asumieron la investigación del suceso que, por la participación de varias personas y la posterior evolución clínica de la víctima, presentó un elevado grado de complejidad. Las labores policiales han permitido identificar a los implicados en la reyerta y avanzar en el esclarecimiento de lo ocurrido.

Como resultado de la investigación, en la tarde de este jueves han detenido a tres personas. Una de ellas ha sido puesta a disposición judicial como presunto autor material del homicidio, decretándose su ingreso en prisión provisional. Las otras dos personas detenidas han sido posteriormente puestas en libertad.

Asimismo, durante el desarrollo de la investigación, los agentes han identificado a una cuarta persona, que ha sido investigada no detenida por su presunta relación con los hechos, sin perjuicio de las actuaciones que continúan abiertas en torno al caso.